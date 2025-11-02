AMERIČKI MEDIJI: SAD modernizuju bazu u Portoriku, moguće operacije protiv Venecuele

AMERIČKA vojska sprovodi modernizaciju svoje odavno napuštene pomorske baze u Portoriku iz vremena Hladnog rata, što sugeriše pripreme za prolongirane operacije protiv Venecuele, prenosi Rojters.

Modernizacija u bivšoj bazi "Ruzvelt Rouds", koju je američka mornarica zatvorila pre više od dve decenije, u toku je od 17. septembra, pokazuju snimci agencije.

Do povlačenja mornarice SAD 2004. ova baza je bila jedna od najvećih američkih pomorskih stanica na svetu.

Kako navodi agencija, modernizacija baze nagoveštava da su u toku pripreme za operaciju koja bi mogla da bude podrška eventualnim akcijama unutar Venecuele. Baza zauzima stratešku lokaciju i ima veliki prostor na koji može da se smesti oprema, naveo je neimenovani američki zvaničnik za Rojters.

Pored modernizacije baze i piste u njenom sklopu, SAD proširuju i objekte na civilnim aerodromima u Portoriku i na Devičanskim ostrvima.

Obe ove američke teritorije udaljene su oko 500 milja od Venecuele.

Predsednik te zemlje Nikolas Maduro u više navrata je ponovio da SAD nastoje da ga svrgnu s vlasti, podseća Rojters. Od početka septembra, SAD su izvele najmanje 14 udara na plovila za koja navode da prevoze drogu u regionu Kariba i na Pacifiku, a u njima je ubijena 61 osoba.

Ovi napadi pojačali su tenzije SAD sa Venecuelom i Kolumbijom, navodi Rojters.

