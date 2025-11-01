TRAMP O PUTU U AZIJU: Sastanak sa Si Đinpingom dovešće do uspeha i "večnog mira"

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da će ishod njegovog nedavnog sastanka sa kineskim predsednikom Si Đinpingom dovesti do uspeha i "večnog mira".

Foto: Tanjug

-Moj sastanak „G2“ sa predsednikom Kine Sijem bio je veliki za obe naše zemlje. Ovaj sastanak će dovesti do večnog mira i uspeha. Bog blagoslovio i Kinu i SAD", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Tramp i Si sastali su se ranije ove nedelje u Južnoj Koreji na marginama samita Asocijacije zemalja jugoistočne Azije (ASEAN).

Neposredno pre sastanka u četvrtak, Tramp je objavio da će susret biti "G2", aludirajući na to da SAD i Kina čine dve najveće svetske ekonomije.

(Tanjug)

