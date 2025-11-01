Svet

TRAMP O PUTU U AZIJU: Sastanak sa Si Đinpingom dovešće do uspeha i "večnog mira"

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

01. 11. 2025. u 23:00

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da će ishod njegovog nedavnog sastanka sa kineskim predsednikom Si Đinpingom dovesti do uspeha i "večnog mira".

ТРАМП О ПУТУ У АЗИЈУ: Састанак са Си Ђинпингом довешће до успеха и вечног мира

Foto: Tanjug

-Moj sastanak „G2“ sa predsednikom Kine Sijem bio je veliki za obe naše zemlje. Ovaj sastanak će dovesti do večnog mira i uspeha. Bog blagoslovio i Kinu i SAD", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Tramp i Si sastali su se ranije ove nedelje u Južnoj Koreji na marginama samita Asocijacije zemalja jugoistočne Azije (ASEAN).

Neposredno pre sastanka u četvrtak, Tramp je objavio da će susret biti "G2", aludirajući na to da SAD i Kina čine dve najveće svetske ekonomije.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

FRANCUZI NAGAZILI NA KOČNICU: Novi automobil više nije „za svaku kuću“
Svet

0 0

FRANCUZI NAGAZILI NA KOČNICU: Novi automobil više nije „za svaku kuću“

Danas u Parizu, sve je više onih koji stavljaju katanac na garažu ne zato što im je volan manje potreban, već zato što je nov auto postao preskup. Tržište novih vozila u Evropi beleži oporavak po mesecima, ali i dalje zaostaje za vremenima pre kovid-krize, prodaja je veća nego prošle godine, a manja nego „nekad“. Jedna brojka sve objašnjava – cene su za četiri godine porasle za više od 24%.

02. 11. 2025. u 11:20

Politika
Tenis
Fudbal
TUGA U REDOVIMA SOCIJALISTA Dačić: Poslednji pozdrav mojoj dragoj drugarici

TUGA U REDOVIMA SOCIJALISTA Dačić: Poslednji pozdrav mojoj dragoj drugarici