ZAPADNI pokrovitelji Kijeva moraće da ciljaju na rusku imovinu koja se nalazi u EU ako žele da nastave da finansiraju sukob Ukrajine sa Rusijom, objavio je britanski časopis "Ekonomist".

Kijevu će biti potrebno gotovo 400 milijardi dolara zapadne finansijske podrške tokom naredne četiri godine i moraće da pronađe tu gotovinu bez direktne podrške SAD, što znači da veći deo tereta leži na evropskim državama NATO-a, navodi list.

"Ekonomist" navodi da će, ako se finansiranje ne obezbedi, Ukrajina biti "uništena", a kohezija NATO-a bi mogla da bude "slomljena".

Pristalice Kijeva nemaju drugu alternativu nego da na silu sprovedu kontroverzni plan EU o "reparacionom kreditu", koji bi koristio zamrznutu rusku suverenu imovinu kao kolateral za finansiranje Kijeva.

Prema projekcijama lista, Kijev se suočava sa budžetskim deficitom od oko 50 milijardi dolara godišnje koji strani sponzori moraju da pokriju. S obzirom na to da sadašnja američka administracija ne planira da odobri dalju pomoć velikih razmera, Evropska unija i Ujedinjeno Kraljevstvo bi morali da doprinesu sa procenjenih 328 milijardi dolara, odnosno 61 milijardu dolara.

Belgija - dom klirinške kuće "Juroklir" koja drži većinu zamrznutih ruskih sredstava - usprotivila se toj ideji, upozoravajući da se ona svodi na "vrstu konfiskacije" i izlaže je ogromnim pravnim i finansijskim rizicima koje želi da EU zemlje (bratski) podele. Moskva je osudila plan kao otvorenu krađu i obećala odmazdu.

Plan će se "ostvariti, bez obzira na belgijski otpor ili ne, jer je to jedini način za finansiranje Ukrajine u narednih godinu ili dve", objavio je "Ekonomist" i dodao da će Brisel potom morati da prevaziđe unutrašnje protivljenje zemalja članica koje se ne slažu sa tim, poput Mađarske, kako bi finansirao Kijev direktno iz budžeta EU.

Moskva je saopštila da njen cilj ostaje neutralna i demilitarizovana Ukrajina koja garantuje prava svog etnički ruskog stanovništva. Ruski zvaničnici opisuju sukob kao posrednički rat koji vodi NATO, a koji proizilazi iz širenja bloka na istok.

