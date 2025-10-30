PUTIN NAREDIO PREKID VATRE Oglasilo se Ministarstvo odbrane: Obustava sukoba u ova tri regiona u Ukrajini
MINISTARSTVO odbrane Rusije dobilo je naređenje od Putina da obezbedi neometan prolaz stranih novinara, uključujući i ukrajinske, kako bi posetili zone blokade
Ruski predsednik Vladimir Putin naložio je danas Ministarstvu odbrane prekid vatre u zoni u kojoj su opkoljene ukrajinske snage, kako bi bio obezbeđen prolaz za strane novinare, pa i one iz Ukrajine.
- Ministarstvo odbrane Rusije dobilo je naređenje od Vrhovnog komandanta Ruske Federacije da obezbedi neometan prolaz stranih novinara, uključujući i ukrajinske novinare prilikom njihovog obraćanja komandi Oružanih snaga Ukrajine, radi posete zonama blokade ukrajinskih snaga u Krasnoarmejsku, Dimitrovu i Kupjansku - naveli su u ministarstvu.
Komanda je spremna da privremeno prekine borbene aktivnosti u tim zonama.
- Komanda je spremna, po potrebi, da prekine borbene aktivnosti na pet-šest sati u navedenim zonama, kao i da obezbedi koridore za neometan ulazak i izlazak grupa predstavnika stranih medija - navodi se u saopštenju.
Priliku za posetu oblasti u kojoj su okružene Oružane snage Ukrajine imaće, između ostalih, i novinari iz Ukrajine, navode RIA Novosti.
(Kurir)
Preporučujemo
PRVO SADRŽAJ, PA SASTANAK: Nove informacije o kontaktima Putina i Trampa
29. 10. 2025. u 16:26
UKRAJINSKI VOJNICI U KLANICI POKROVSKA: "U gradu je pravi pakao, Rusi doveli sve snage koje mogu"
RUSKA pešadija prodrla je u gradske granice jednog od glavnih strateških ciljeva predsednika Rusije Vladimira Putina, preteći da ga opkoli. Ukrajinske specijalne snage uključile su se u borbe u urbanom području.
29. 10. 2025. u 17:43
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Udala se za 25 leta starijeg čobanina, doživela šok kad je umro
Marsel Amfu je čitav svoj život živeo jednostavno. Njegova kuća nije imala ni struje ni vode. To mu je omogućilo da uštedi ogromne sume novca.
28. 10. 2025. u 21:37
Komentari (0)