PUTIN NAREDIO PREKID VATRE Oglasilo se Ministarstvo odbrane: Obustava sukoba u ova tri regiona u Ukrajini

В. Н.

30. 10. 2025. u 14:59

MINISTARSTVO odbrane Rusije dobilo je naređenje od Putina da obezbedi neometan prolaz stranih novinara, uključujući i ukrajinske, kako bi posetili zone blokade

FotoTanjug/AP

Ruski predsednik Vladimir Putin naložio je danas Ministarstvu odbrane prekid vatre u zoni u kojoj su opkoljene ukrajinske snage, kako bi bio obezbeđen prolaz za strane novinare, pa i one iz Ukrajine.

- Ministarstvo odbrane Rusije dobilo je naređenje od Vrhovnog komandanta Ruske Federacije da obezbedi neometan prolaz stranih novinara, uključujući i ukrajinske novinare prilikom njihovog obraćanja komandi Oružanih snaga Ukrajine, radi posete zonama blokade ukrajinskih snaga u Krasnoarmejsku, Dimitrovu i Kupjansku - naveli su u ministarstvu.

Komanda je spremna da privremeno prekine borbene aktivnosti u tim zonama.

- Komanda je spremna, po potrebi, da prekine borbene aktivnosti na pet-šest sati u navedenim zonama, kao i da obezbedi koridore za neometan ulazak i izlazak grupa predstavnika stranih medija -  navodi se u saopštenju.

Priliku za posetu oblasti u kojoj su okružene Oružane snage Ukrajine imaće, između ostalih, i novinari iz Ukrajine, navode RIA Novosti.

