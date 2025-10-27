"KIM MI SE DOPAO, DOPAO SAM SE I JA NJEMU" Tramp: Ako želi da se sastanemo, biću u Južnoj Koreji

AMERIČKI predsednik Donald Tramp rekao je danas da želi da se sastane sa severnokorejskim liderom Kim Džong Unom ukoliko Kim to želi, a nije isključio ni mogućnost produženja svoje turneje po Aziji koja je u toku.

- Nisam ništa odredio, ali bih voleo da se sastanem sa njim, ako on želi da se sastanemo. Odlično sam se slagao sa Kim Džong Unom, dopao mi se, dopao sam se i ja njemu - ako želi da se sastanemo, biću u Južnoj Koreji - rekao je Tramp novinarima u predsedničkom avionu na putu za Tokio iz Kuala Lumpura, objavio je Si-En-En.

Tramp će posetiti Južnu Koreju kasnije ove nedelje, gde će se pridružiti samitu izvršnih direktora Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK).

Na pitanje da li bi razmotrio produženje putovanja kako bi omogućio mogući sastanak sa Kimom, Tramp je sugerisao da je otvoren za to.

- Nisam razmišljao o tome, ali mislim da bi odgovor bio da, uradio bih to, naravno. To je naša poslednja stanica, tako da je prilično lako to učiniti - rekao je.

Tramp se sastao sa Kimom tri puta - u Singapuru, Vijetnamu i u međukorejskom selu Panmundžom, gde je postignuto primirje - između 2018. i 2019. godine, tokom svog prvog mandata kao predsednik SAD.

Više puta je rekao da ima dobar odnos sa Kimom i nekoliko puta je nagovestio svoju želju da obnovi diplomatiju sa Severnom Korejom, iako su njihovi nuklearni pregovori na kraju propali.

Tramp je nedavno u nekoliko navrata izrazio želju da se ponovo sastane sa Kimom, rekavši da je "otvoren" za razgovore sa njim i opisujući Severnu Koreju kao "neku vrstu nuklearne sile" na početku svog tekućeg zaokreta ka Aziji.

Međutim, Severna Koreja je ostala bez odgovora na Trampovu ponudu, objavila je agencija Jonhap.

Ministar spoljnih poslova Severne Koreje, Čoe Son Hui, otputovao je u nedelju iz Pjongjanga u posetu Belorusiju i Rusiji, dovodeći u sumnju izglede za sastanak Kima i Trampa.

U razgovoru sa stranim dopisnicima danas u Seulu, treća zamenica savetnika za nacionalnu bezbednost Južne Koreje, Oh Hjun Džo, rekla je da je sastanak između Trampa i Kima "malo verovatan" tokom ovonedeljnih sastanaka APEK-a.

