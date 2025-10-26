SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO INDONEZIJU: Potres jačine 6,2 stepena po rihterovoj skali
ZEMLjOTRES magnitude 6,2 stepena po rihterovoj skali zabeležen je danas u nedelju, 26. oktobra 2025. godine u 18,04 časova, na području Timora u Indoneziji.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine -9.348 i dužine 123.8519.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 89 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
(Telegraf)
