SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO INDONEZIJU: Potres jačine 6,2 stepena po rihterovoj skali

V.N.

26. 10. 2025. u 18:52

ZEMLjOTRES magnitude 6,2 stepena po rihterovoj skali zabeležen je danas u nedelju, 26. oktobra 2025. godine u 18,04 časova, na području Timora u Indoneziji.

Foto: Novosti

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine -9.348 i dužine 123.8519.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 89 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

