BOLNIČAR SILOVAO PACIJENTE U KOMI: Među žrtvama i dete (14)

Ana Đokić

12. 12. 2025. u 11:05

Poznatu Univerzitetsku kliniku potresao je skandal, pošto je tužilaštvo podiglo optužnicu protiv 32-godišnjeg neimenovanog bolničara, koji je radio na odeljenju intenzivne nege i bio zadužen za davanje anestezije.

БОЛНИЧАР СИЛОВАО ПАЦИЈЕНТЕ У КОМИ: Међу жртвама и дете (14)

Foto: Shutterstock

On se tereti da je u periodu od 2017. do 2025. godine seksualno zlostavljao pacijente zdravstvene ustanove u Esenu, dok su bili pod anestezijom ili u indukovanoj komi, prenosi Bild.

Nemački mediji izveštavaju da se bolničar terete za napade na pet bespomoćnih pacijenata, različitih starosti, uključujući 14-godišnje dete.

- Ležali su u veštačkoj komi ili pod punom anestezijom. Nisu mogli da se brane - izjavila je portparolka Okružnog suda u Esenu.

Prijavljena silovanja, navodno, počinjena su u Univerzitetskoj klinici u Esenu, a jedno u bolnici u Severnoj Rajni-Vestfaliji.

Istraga je otkrila da je optuženi godinama radio u različitim ustanovama širom regiona, ponekad i paralelno, a preko agencije za privremeno zapošljavanje.

Tužilaštvo navodi da je 32-godišnjak snimao i fotografisao svoje zločine, a materijal je slao 30-godišnjoj poznanici koja je takođe optužena - za pomaganje i podstrekavanje. Protiv njega se vodi i postupak zbog posedovanja i širenja dečje pornografije.

Čitav slučaj je otkriven tokom istrage o dečjoj i pornografiji sa životinjama, koju je sprovela kriminalistička policija u Kesfeldu.

Tokom pretresa stana optuženog, prošlog jula u Olfenu, zaplenjeni su telefoni i digitalni mediji. Pronađena su dva snimka na kojima se vidi seksualno zlostavljanje pacijenata pod anestezijom, kao i fotografije nage, uspavane pacijentkinje.

Bolničar je uhapšen, početkom avgusta, u Dortmundu i od tada se nalazi u istražnom pritvoru. Ukoliko sud prihvati sadržaj optužnice, suđenje bi moglo započeti na proleće.

(Bild)

HAPŠENjE U POŽAREVCU: Uz pretnju nožem, Rumun pokušao da siluje staricu, pa je ubio

