BOLNIČAR SILOVAO PACIJENTE U KOMI: Među žrtvama i dete (14)
Poznatu Univerzitetsku kliniku potresao je skandal, pošto je tužilaštvo podiglo optužnicu protiv 32-godišnjeg neimenovanog bolničara, koji je radio na odeljenju intenzivne nege i bio zadužen za davanje anestezije.
On se tereti da je u periodu od 2017. do 2025. godine seksualno zlostavljao pacijente zdravstvene ustanove u Esenu, dok su bili pod anestezijom ili u indukovanoj komi, prenosi Bild.
Nemački mediji izveštavaju da se bolničar terete za napade na pet bespomoćnih pacijenata, različitih starosti, uključujući 14-godišnje dete.
- Ležali su u veštačkoj komi ili pod punom anestezijom. Nisu mogli da se brane - izjavila je portparolka Okružnog suda u Esenu.
Prijavljena silovanja, navodno, počinjena su u Univerzitetskoj klinici u Esenu, a jedno u bolnici u Severnoj Rajni-Vestfaliji.
Istraga je otkrila da je optuženi godinama radio u različitim ustanovama širom regiona, ponekad i paralelno, a preko agencije za privremeno zapošljavanje.
Tužilaštvo navodi da je 32-godišnjak snimao i fotografisao svoje zločine, a materijal je slao 30-godišnjoj poznanici koja je takođe optužena - za pomaganje i podstrekavanje. Protiv njega se vodi i postupak zbog posedovanja i širenja dečje pornografije.
Čitav slučaj je otkriven tokom istrage o dečjoj i pornografiji sa životinjama, koju je sprovela kriminalistička policija u Kesfeldu.
Tokom pretresa stana optuženog, prošlog jula u Olfenu, zaplenjeni su telefoni i digitalni mediji. Pronađena su dva snimka na kojima se vidi seksualno zlostavljanje pacijenata pod anestezijom, kao i fotografije nage, uspavane pacijentkinje.
Bolničar je uhapšen, početkom avgusta, u Dortmundu i od tada se nalazi u istražnom pritvoru. Ukoliko sud prihvati sadržaj optužnice, suđenje bi moglo započeti na proleće.
(Bild)
BONUS VIDEO:
HAPŠENjE U POŽAREVCU: Uz pretnju nožem, Rumun pokušao da siluje staricu, pa je ubio
Preporučujemo
BIVŠI LEKAR: Optužen za navodne seksualne napade na 38 pacijenata
05. 12. 2025. u 17:30
SVEŠTENIK ŠOKIRAO HRVATSKU: Iza oltara skrivao mračnu tajnu
21. 11. 2025. u 13:24
ITALIJANSKI SVEŠTENICI SEKSUALNO ZLOSTAVLjALI: Monahinje i žrtve i dželati
24. 10. 2025. u 16:19
SUKOB NAM JE PRED VRATIMA Rute upozorava: Mi smo sledeća meta Rusije
RUSIJA bi mogla da bude spremna da upotrebi vojnu silu protiv NATO-a u narednih pet godina, smatra generalni sekretar NATO-a Mark Rute.
11. 12. 2025. u 15:46 >> 16:40
OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.
11. 12. 2025. u 16:22
"STIGLI SRPSKI HULIGANI!" Austrijska policija plaši građane po ulicama Graca zbog navijača Zvezde
Šturm Grac i Crvena zvezda igraju utakmicu u Ligi Evrope, a pred taj meč austrijska policija je uradila nešto nesvakidašnje.
11. 12. 2025. u 16:15
Komentari (0)