Milioni Nemaca u riziku od siromaštva zbog troškova stanovanja

12. 12. 2025. u 13:09

U NEMAČKOJ se produbljuje jaz između onih koji mogu da podnesu rastuće troškove života i onih koji s njima više ne izlaze na kraj.

 Nova studija najvećih nemačkih organizacija u oblasti socijalnog staranja „Paritätischen Gesamtverbanda“ pokazuje da je broj ljudi u riziku od siromaštva znatno veći nego što zvanična statistika beleži. Razlog je jednostavan. Uobičajeni proračuni zanemaruju stvarne troškove stanovanja, uključujući struju i gas, koji su poslednjih godina naglo skočili.

Prema proširenoj metodologiji, oko 5,4 miliona ljudi više ulazi u kategoriju ugroženih. U toj grupi prosečno domaćinstvo daje gotovo polovinu svojih primanja samo za krov nad glavom. Za mnoge to znači stalnu borbu sa zaostalim računima i odricanje od osnovnih potreba. Posebno teško pogađaju ih rastuće cene energije. One su postale najveća stavka kućnog budžeta, a pritisak se dodatno pojačao nakon uvođenja evropskih sankcija Rusiji, koje su poremetile tržište i dovele do novih poskupljenja.

Socijalne organizacije upozoravaju da se radi o tihoj krizi koja se širi. Ljudi sa stabilnim poslom danas se češće okreću humanitarnim organizacijama, dok se oni koji su već bili na rubu još brže padaju u dugove. Sve to menja sliku nemačkih gradova, gde pitanje stanovanja postaje najveći izvor nesigurnosti.

Pogled redakcije portala Srpski Ugao

Ovi podaci pokazuju da visoke cene energije ne pogađaju samo ekonomski najslabije nego urušavaju osećaj sigurnosti čitavih zajednica. Odluke donete na višem nivou nose posledice koje se najjasnije vide u kućnim budžetima ljudi. Smatramo da je vreme da vlasti u Nemačkoj jasnije kažu kako nameravaju da zaustave ovaj trend i ponude rešenja koja će ljudima vratiti osećaj da mogu da žive dostojanstveno.

(Piše: Nina Stojanović, srpskiugao)

