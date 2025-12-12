NEMAČKA OPTUŽILA RUSIJU ZA SAJBER NAPAD: Putinov ambasador pozvan na raport
PORTPAROL Ministarstva spoljnih poslova rekao je da je ruska vojna obaveštajna služba odgovorna za "sajber napad na nemački vazdušni saobraćaj u avgustu 2024. godine".
Nemačka je optužila Rusiju za sajber napad na vazdušni saobraćaj i pokušaj mešanja u izbore i pozvala je ruskog ambasadora na sastanak, izveštava Bi-Bi-Si.
Portparol Ministarstva spoljnih poslova rekao je da je ruska vojna obaveštajna služba odgovorna za "sajber napad na nemački vazdušni saobraćaj u avgustu 2024. godine".
Takođe je optužio Rusiju da pokušava da utiče na savezničke izbore u Nemačkoj u februaru ove godine i destabilizuje političku situaciju u zemlji.
Portparol je dodao da će Nemačka, u tesnoj koordinaciji sa svojim evropskim partnerima, odgovoriti kontramerama kako bi naterala Rusiju da "plati cenu za svoje hibridne akcije".
Za sada nije bilo neposrednog odgovora Rusije.
