"SUDBINA ĆE ODLUČITI O TOME" Guverner Kalifornije NJusom kreće u pohod na Belu kuću

DEMOKRATSKI guverner Kalifornije Gevin Njusom, koji je postao jedan od najistaknutijih protivnika predsednika Donalda Trampa, izjavio je danas da će razmotriti mogućnost da se kandiduje za predsednika SAD nakon izbora koji se održavaju na polovini predsedničkog mandata 2026.

Njusom, čiji mandat guvernera ističe u januaru 2027, nakon čega ne može ponovo da se kandiduje zbog ograničenja broja mandata, dodao je da je odluka o kandidaturi na nacionalnim izborima 2028. još uvek daleko, preneo je CBS njuz.

- Sudbina će odlučiti o tome - kazao je on u intervjuu za ovu tv mrežu.

On je dodao da ga razgovor o eventualnoj kandidaturi za predsednika SAD, nakon životnih izazova koje je prošao, uključujući borbu sa disleksijom, podseća da život može da krene u iznenađujućim pravcima.

- Za nekoga ko je uvek sedeo u dnu učionice, boreći se da pročita tekst iz udžbenika, samo postavljanje pitanja o kandidaturi je nešto izuzetno - kazao je Njusom.

On je dodao da je sada fokusiran na usvajanje Predloga 50 u Kaliforniji, što je glasački amandman koji će se naći na glasačkom listiću 4. novembra 2025. i tiče se izmjene granica kongresnih distrikta u toj saveznoj državi.

Ako se amandman usvoji, glasači bi imali konačnu reč o tome da li će se koristiti nove granice, nacrtane od strane zakonodavnog tela, umesto onih koje je izradila nezavisna komisija, za sve izbore do 2030. godine.

Ako glasači kažu "da" Predlogu 50, to će omogućiti Kaliforniji da privremeno koristi nove kongresne distrikte koje je nacrtalo državno zakonodavstvo, umesto onih koje je izradila Nezavisna komisija za redistribuciju.

- Mislim da je ovde reč o demokratiji, i o budućnosti ove republike - rekao je Njusom, dodajući da je ključna vladavina zakona.

Tenzije su pojačane uoči glasanja o Predlogu 50, a obe partije smatraju da je njegov ishod ključan za osvajanje većine u Predstavničkom domu Kongresa naredne godine, navodi CBS njuz.

Njusom je prošle godine privukao opštu pažnju kada se istakao kao vatreni branilac tadašnjeg predsednika Džozefa Bajdena, posebno nakon njegove predizborne debate sa Trampom, zbog čijeg lošeg učinka su ga mnoge demokrate pozvale da se povuče iz izborne trke.

Prema izvorima bliskim Njusomu i Bajdenu, njih dvojica su ostali u kontaktu i nakon što je bivši predsednik napustio Belu kuću, navodi CBS.

Guverner Kalifornije je takođe blizak sa bivšim predsednikom Barakom Obamom, koji je ponudio podršku oko kampanje za usvajanje Predlog 50, navela je tv mreža.

