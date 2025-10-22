FRANCUSKI GENERAL UPOZORIO: Vojska bi trebalo da bude spremna za sukob sa Rusijom u ovom periodu
FRANCUSKA vojska mora biti spremna na činjenicu da za tri do četiri godine Rusija može nastaviti rat u Evropi, izjavio je načelnik Generalštaba francuskih oružanih snaga general Fabijen Mandon.
"Danas Rusija smatra da je Evropa kolektivno slaba. Stoga je prvi zadatak koji sam postavio vojsci da bude spremna za šok za tri do četiri godine, što bi bio oblik testa za našu sposobnost reagovanja. Možda test već postoji u hibridnim oblicima, ali možda nešto nasilnije", naglasio je na budžetskom saslušanju Odbora za odbranu u Narodnoj skupštini, prenosi BFMTV.
Prema njegovim rečima, situacija zahteva hitnu mobilizaciju, jer Moskva pokazuje sve veću spremnost da preduzme agresivne akcije, uključujući i na teritoriji zemalja NATO-a.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
Preporučujemo
MOSKVU ČEKA PAKAO! Zapadni mediji tvrde: SAD ukinule Kijevu zabranu na upotrebu raketa dugog dometa!
22. 10. 2025. u 21:40 >> 21:41
"MOSKVA TO SMATRA PRETNjOM" Voroncov: Ukrajina i dalje radi na razvoju bioloških komponenti
22. 10. 2025. u 19:50
DIREKTORKA LUVRA PRIZNALA: "Strašan propust" nakon pljačke muzeja
22. 10. 2025. u 19:15
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
GOVORIO SAM "NEMOJ", NIJE ME POSLUŠAO: Hasan prodao kuću, sin mu se kockao - "To su zlatni geni"
“Nemoj to sine, tata je prošao sve”
22. 10. 2025. u 10:27
Komentari (0)