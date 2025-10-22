FRANCUSKI GENERAL UPOZORIO: Vojska bi trebalo da bude spremna za sukob sa Rusijom u ovom periodu

FRANCUSKA vojska mora biti spremna na činjenicu da za tri do četiri godine Rusija može nastaviti rat u Evropi, izjavio je načelnik Generalštaba francuskih oružanih snaga general Fabijen Mandon.

Foto: Shutterstock

"Danas Rusija smatra da je Evropa kolektivno slaba. Stoga je prvi zadatak koji sam postavio vojsci da bude spremna za šok za tri do četiri godine, što bi bio oblik testa za našu sposobnost reagovanja. Možda test već postoji u hibridnim oblicima, ali možda nešto nasilnije", naglasio je na budžetskom saslušanju Odbora za odbranu u Narodnoj skupštini, prenosi BFMTV.

Prema njegovim rečima, situacija zahteva hitnu mobilizaciju, jer Moskva pokazuje sve veću spremnost da preduzme agresivne akcije, uključujući i na teritoriji zemalja NATO-a.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: