BRITNASKI MEDIJI: Iza sajber napada na Jaguar Lend Rover možda stoji Rusija

POSTOJE sumnje da je Rusija stajala iza sajber napada koji je primorao automobilsku kompaniju Jaguar Lend Rover (JLR) da zaustavi proizvodnju, piše britanski Telegraf, pozivajući se na izvore.

Foto: Profimedia

S obzirom na obim napada i ekonomsku štetu koju je izazvao, sumnja se da su hakeri mogli biti povezani sa Kremljom, navodi britanski list.

Prema saznanjima tog lista, istraga o mogućoj povezanosti napada sa ruskom državom trenutno je u toku, ali još nije doneta konačna procena.

Čelnici obaveštajnih službi već dugo upozoravaju na moguće ruske sajber napade usmerene ka Velikoj Britaniji, koji imaju za cilj izazivanje pometnje.

Napad je doveo do zatvaranja proizvodnih pogona JLR širom sveta na više od mesec dana, a više od 200.000 radnih mesta bilo je dovedeno u pitanje.

Britanska vlada obećala je da će obezbediti zajam u iznosu od 1,5 milijardi funti zbog zabrinutosti da bi posledice za manje dobavljače mogle biti katastrofalne.

Britanska ministarka finansija Rejčel Rivs izjavila je prošlog meseca da je Rusija bila uključena u nedavne sajber napade na Veliku Britaniju, iako nije imenovala konkretne incidente.

Takođe, dronovi koji su nedavno narušili vazdušni prostor u Nemačkoj i Danskoj, dodatno pojačavaju sumnje u moguće rusko delovanje u Evropi, piše Telegraf.

Napad na JLR otkriven je poslednjeg dana avgusta i izazvao je potpunu obustavu proizvodnje u fabrikama JLR u Velikoj Britaniji, Brazilu, Slovačkoj i Indiji.

Prema informacijama, 800 računarskih sistema kompanije je onesposobljeno, a nezavisni eksperti su ocenili da nije reč o napadu "sajber otmice" (ransomware), što je obično povezano sa kriminalcima koji zahtevaju novac.

Istraga koju vodi Nacionalni centar za sajber bezbednost (NCSC), uz pomoć Nacionalne agencije za borbu protiv kriminala (NCA), još traje.

Predstavnici vlade upozorili su na oprez u vezi sa spekulacijama dok traje istraga.

Napad je izazvao ozbiljne smetnje u lancu snabdevanja JLR-a, koji zapošljava oko 200.000 radnika. Proizvodnja modela Range Rover u Solihalu je ponovo pokrenuta prošle nedelje.

Poslednjih meseci, više velikih britanskih firmi, uključujući Marks & Spencer, Co-op i Harrods, bile su meta sajber napada, podseća Telegraf.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta