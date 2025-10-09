Svet

"RAT U GAZI JE ZAVRŠEN" Oglasio se Tramp: Nadam se da sledi večni mir

V.N.

09. 10. 2025. u 19:07

AMERIČKI predsednik Donald Tramp oglasio se povodom mirnog sporazuma između Izraela i Palestine.

Foto: Printskrin RTS

Na sastanku kabineta u Beloj kući, rekao je sinpć da je na Bliskom istoku postignut "istorijski uspeh".

- Okončali smo rat u Gazi i zapravo, u mnogim većim razmerama, stvorili mir. Mislim da će to biti trajan mir, nadam se večni mir - rekao je Tramp.

Dodao je da bi preostali taoci trebalo da budu pušteni u ponedeljak ili utorak. 

On je takođe izjavio da će delegacija potpisati sporazum u Egiptu.

- Idemo u Egipat, gde ćemo imati potpisivanje. Jedno je već potpisano na moje ime, ali ćemo imati i zvanično potpisivanje - rekao je.

Na pitanje o budućnosti Gaze rekao je da će se ona "polako obnavljati".

- Mislim da ćete videti neke izvanredne zemlje koje dolaze, ulažu mnogo novca i rešavaju stvar - izjavio je Tramp. 

