URSULA BI FOTELJU PREDSEDNIKA, A MERC ŽELI DA NADZIRE BRISEL: Buja rivalitet između dvoje sunarodnika, nemačkog kancelara i šefice EK

DUGOM rivalstvu između nemačkog kancelara Fridriha Merca i šefice Evropske komisije Ursule fon der Lajen, ulje na vatru dolila je činjenica da Fon der Lajenova razmišlja da se 2027. kandiduje za predsednicu Nemačke. Ovih dana Merc se najotvorenije konfrontira sa političarkom broj jedan u EU, tražeći veću kontrolu nad odlukama koje se donese u Briselu.

Foto: Profimedia

Posledice zaoštravanja odnosa između Merca i Fon der Lajenove, mogle bi, ističu eksperti, da budu velike po odnose unutar EU, stavove Brisela prema Moskvi i konačno, po evropsku bezbednost u celini.

Lider iz Berlina sve je kritičniji prema vrhuški EU i želi da Berlin, kao najveći finansijer Unije, ima i veći uticaj na pitanja koja direktno pogađaju države članice. Već se, kako navode mediji, protivio predlozima Fon der Lajenove za uvođenje novih poreza i njenom planu za slanje mirovnih snaga u Ukrajinu. Nije preskočio ni carinski sporazum sa SAD i klimatske promene, teme oko kojih se, takođe, ne slaže sa stavovima predsednice EK.

Dok ona usmerava EU ka federalnoj budućnosti, Merc nastoji da vrati kontrolu nacionalnim vladama. Pojedini analitičari ocenjuju da je nemački kancelar opsednut time da ograniči uticaj briselske birokratije. U julu je kategorički odbacio njen predlog da sledeći dugoročni budžet EU bude povećan na dva biliona evra, uz uvođenje novih poreza, što je u Berlinu ocenjeno kao finansijski neodrživo.

Portal "Euraktiv" podseća je da je Fon der Lajenova već bila meta njegovih kritika zbog "nedostatka ekonomske pismenosti". Kao primer naveden je njen plan da se zamrznuta ruska imovina iskoristi za finansiranje Ukrajine, što je izazvalo brojne pravne i političke polemike unutar EU.

- Sada moramo bukvalno da stavimo štap u točkove ove briselske mašinerije - istakao je Blumberg Mercove reči tokom obraćanja poslovnim liderima prošle nedelje.

Agencija dodaje da je nemački kancelar ponovo insistirao na "fundamendalnoj korekciji prekomerne regulative" koja, po njegovom mišljenju, caruje Briselom i vodi evropski brod na pogrešan put i to ne samo finansijski. Nemačka državna novinska agencija DPA prenosi Mercovu ljutu konstataciju da je "jednostavno previše", te da se vrh EU mora zaustaviti u neopravdanom zaletu.

Evropska komisije je ove godine uvela nekoliko mera za kresanje birokratije, ali Merc ne misli da je to dovoljno. Nije ga ubedio ni takozvani Omnibus odbrambene spremnosti, čiji je cilj da se pojednostavi procedura na tržištu odbrane EU. U pitanju je zakonodavni instrument koji treba da omogući jednostavnija pravila i jačanje konkurentnosti, posebno smanjenjem administrativnih procedura koje su godinama važile.

Ta inicijativa je, objašnjava Blumberg, deo šireg napora Fon der Lajenove da sakupi 800 milijardi evra za nabavku oružja i municije do 2030. godine. Ipak, Merc ne veruje čelnici Evropske komisije generalno, pa ni kad je o ovom projektu reč.

Rejting samo pada

REJTING Merca nastavlja da pada i sada su čak dve trećine Nemaca nezadovoljne svojim kancelarom, navodi INSA. U međuvremenu, procenat onih koji izražavaju zadovoljstvo njegovim i radom njegove vlade, pao je sa 36 na 23.