TRAMP UPOZORIO HAMAS I PORUČIO: Cenim što je Izrael privremeno prekinuo bombardovanje Pojasa Gaze
POVODOM predstojećih pregovora o sporazumu o prekidu vatre u Pojasu Gaze danas se oglasio američki predsednik Donald Tramp rekavši da "ceni što je Izrael privremeno prekinuo bombardovanje kako bi dao priliku za postizanje sporazuma o oslobađanju talaca i miru".
-Hamas mora hitno da deluje, inače sve ponude otpadaju. Neću tolerisati bilo kakvo odlaganje koje mnogi misle da će se dogoditi, niti bilo kakav ishod u kojem Gaza ponovo predstavlja pretnju. Hajde da ovo završimo, brzo. Svi će biti pravično tretirani, objavio je Tramp na svojoj društvenoj mreži Trut Sošal.
U međuvremenu Hamasovo političko i vojno krilo nisu postigli konsenzus oko pitanja razoružanja te palestinske militantne grupe, što je deo predloga američkog predsednika Donalda Trampa za okončanje rata u Gazi, preneo je ranije danas Volstrit džurnal pozivajući se na arapske posrednike u pregovorima.
Prema izveštaju američkog lista, glavni pregovarač Hamasa Halil el Haja i drugi politički zvaničnici koji žive van Pojasa Gaze spremni su da prihvate predlog o razoružanju, "uprkos značajnim rezervama".
U isto vreme, lider Hamasa u Pojasu Gaze Iz el-Din Hadad rekao je da je otvoren za predaju ofanzivnog oružja Hamasa, kao što su rakete, ali da želi da zadrži "odbrambeno" oružje te grupe, kao što su jurišne puške.
(Tanjug)
