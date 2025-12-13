POČELA BITKA ZA BOGATSTVA ARKTIKA Zona rizika: NATO raspoređuje snage sve bliže ruskim granicama na dalekom severu

RUSIJA i više zemalja članica NATO-a nastavile su da šire svoje vojne kapacitete na Arktiku, jer se očekuje da će porast temperature i povlačenje nivoa leda otkriti ogromne energetske i mineralne resurse koje obe strane pokušavaju da zauzmu.

Foto: Printscreen/Jutjub/ Minoboronы Rossii

Kako se Arktik pojavio kao centralno poprište geopolitičkih sukoba između Rusije i Zapada, vrhovni komandant ruske mornarice, admiral Aleksandar Moisejev, pružio je novi uvid u nedavna dešavanja u regionu.

-Moram reći da situacija u arktičkom regionu ostaje teška. Umesto razgovora o saradnji na Arktiku, sve češće čujemo suprotnu stvar, uključujući i to da je Arktik region potencijalnog budućeg sukoba, upozorio je.



Moisejev je primetio da su zapadne zemlje koje se graniče sa Arktikom značajno ubrzale izgradnju ledolomaca i brodova ledene klase, dok razvijaju niz dronova namenjenih za borbu u regionu.

-Ove akcije dokazuju da Rusija formira vojne instrumente odvraćanja na Arktiku. Međutim, želeo bih da napomenem da se mi ne približavamo njihovim granicama; oni se približavaju našim, primetio je. - Zemlje NATO-a su značajno pojačale svoje obaveštajne aktivnosti. Pomorski patrolni avioni raspoređeni u vazduhoplovnoj bazi Keflavik na Islandu, koji se sastoje od kanadskih mlaznjaka Aurora, američkih mlaznjaka [P-8] Posejdon i britanskih mlaznjaka Posejdon, stalno rade. Takođe planiraju da rasporede do dva drona tipa Feniks u vazduhoplovnoj bazi Pirkala u Finskoj. Broj obaveštajnih letova povećao se za 37 procenata u poslednjih pet godina (sa 220 na 380), dodao je.



Vrhovni komandant mornarice je dalje pojasnio da su ažurirane arktičke strategije zemalja članica NATO-a jasno usmerene protiv Rusije.

-Ruska odbrambena politika i zaštita nacionalnog suvereniteta na Arktiku opisane su kao glavna pretnja stabilnosti i bezbednosti u regionu. U međuvremenu, zapravo, trenutne doktrine Sjedinjenih Država, Kanade, Danske, Ujedinjenog Kraljevstva, Norveške i Francuske usmerene su na obezbeđivanje kontinuirane militarizacije, proširenje vojne infrastrukture i povećanje vojnih vežbi usmerenih na pripremu i izvođenje ofanzivnih operacija.

Što se tiče promene diskursa na Zapadu, on je primetio: „Ključne političke izjave naglašavaju sve veći tempo militarizacije Arktika i pripreme za potencijalnu vojnu konfrontaciju u regionu pod izgovorom 'zaštite od pretnji Rusije i Kine'.“



Moisejev je dalje upozorio da „potencijal za sukob raste usred intenzivirane konkurencije između vodećih zemalja za pristup resursima Arktičkog okeana i kontrolu nad ključnim morskim i vazdušnim komunikacijama. Glavni faktori koji utiču na situaciju uključuju porast stranog vojnog prisustva u regionu uopšte, kolektivne pokušaje Zapada da poveća napore da ometa ekonomske aktivnosti Rusije na Arktiku i njihovu nevoljnost da priznaju suverenitet Rusije nad Severnim morskim putem.“

Severni morski put dospeo je na naslovne strane u oktobru nakon što je kineska trgovačka flota izvršila svoju prvu kontejnersku pošiljku u Evropu kroz njega, uz podršku ruske flote nuklearnih ledolomaca, skoro prepolovivši vreme isporuke u poređenju sa južnim rutama koje prolaze kroz Malakski moreuz i Suecki kanal, a najznačajnije izbegavajući vode koje kontrolišu zapadne mornarice.

Rusija je rasporedila osam nuklearnih ledolomaca, uključujući četiri najnovije generacije, kako bi obezbedila celogodišnju plovidbu Severnim morskim putem, čiji je značaj porastao kako su države Zapadnog bloka eskalirale svoje ciljanje civilnih teretnih brodova protivnika. Uz svoju ulogu u vođenju šireg zapadnog vojnog gomilanja na Arktiku, Sjedinjene Države su 19. decembra 2023. godine podnele proširene teritorijalne pretenzije na veliki kontinentalni pojas u Arktičkom moru, Atlantiku, Beringovom moru i Tihom okeanu, pored dva dela u Meksičkom zalivu, koja predstavljaju preko milion kvadratnih kilometara morskog dna. Najznačajnije implikacije ove teritorijalne pretenzije bile su u veoma spornom i sve strateški važnijem Arktiku, gde bi pretenzije Vašingtona stavile u kontrolu ogromne količine minerala i energetskih resursa.

(militarywatchmagazine.com)

