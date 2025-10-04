Svet

POBEGLI SA POLOŽAJA PRERUŠENI U ŽENE: Ukrajinski vojnici pokušali da izbegnu borbu

В.Н.

04. 10. 2025. u 13:25

UKRAJINSKI vojnici su se presvukli u žensku odeću i pobegli sa svojuh položaja u Sumskoj oblasti, prenose RIA Novosti, pozivajući se na izvore iz ruskih bezbednosnih snaga.

ПОБЕГЛИ СА ПОЛОЖАЈА ПРЕРУШЕНИ У ЖЕНЕ: Украјински војници покушали да избегну борбу

Foto Tanjug/AP

 

- Videli smo bradate muškarce u suknjama kako beže sa svojih položaja. To je njihova kamuflaža: pretvaraju se da su žene, kriju se iza suknje, samo da bi izbegli borbu - rekao je izvor agencije.

Snage bezbednosti su dodale da je 158. mehanizovana brigada Oružanih snaga Ukrajine oklopnim borbenim vozilima, izvela četiri kontranapada u oblasti Andrejevke, koja su ruske snage odbile.

Prošle nedelje, Ministarstvo odbrane je izvestilo da je grupa trupa "Sever" oslobodila Junakovku u Sumskoj oblasti.

Ovo selo je bilo ključno uporište jedinica ukrajinskih snaga koje su napadale Kursku oblast prošlog leta. Gubitakom Junakovke, ukrajinskoj vojsci preti gubitak kontrole u celom delu fronta, a selo bi moglo postati mesto za ofanzivu na Sumi.

Udaljenost od Junakovke do grada je 20 kilometara, a značajan deo ove rute može se preći kroz šumovita područja bez straha od dronova.

(RT)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)

HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)