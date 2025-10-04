POBEGLI SA POLOŽAJA PRERUŠENI U ŽENE: Ukrajinski vojnici pokušali da izbegnu borbu
UKRAJINSKI vojnici su se presvukli u žensku odeću i pobegli sa svojuh položaja u Sumskoj oblasti, prenose RIA Novosti, pozivajući se na izvore iz ruskih bezbednosnih snaga.
- Videli smo bradate muškarce u suknjama kako beže sa svojih položaja. To je njihova kamuflaža: pretvaraju se da su žene, kriju se iza suknje, samo da bi izbegli borbu - rekao je izvor agencije.
Snage bezbednosti su dodale da je 158. mehanizovana brigada Oružanih snaga Ukrajine oklopnim borbenim vozilima, izvela četiri kontranapada u oblasti Andrejevke, koja su ruske snage odbile.
Prošle nedelje, Ministarstvo odbrane je izvestilo da je grupa trupa "Sever" oslobodila Junakovku u Sumskoj oblasti.
Ovo selo je bilo ključno uporište jedinica ukrajinskih snaga koje su napadale Kursku oblast prošlog leta. Gubitakom Junakovke, ukrajinskoj vojsci preti gubitak kontrole u celom delu fronta, a selo bi moglo postati mesto za ofanzivu na Sumi.
Udaljenost od Junakovke do grada je 20 kilometara, a značajan deo ove rute može se preći kroz šumovita područja bez straha od dronova.
(RT)
