BIVŠI IZRAELSKI OBAVEŠTAJAC OTKRIO KAKO STOJE STVARI: Putin shvatio kako sa Zapadom
RUSKI lider Vladimir Putin je shvatio lekcije iz prethodnih sporazuma sa Zapadom i sada čini sve što je moguće kako bi osigurao da Sjedinjene Države i njihovi saveznici u potpunosti ispune svoje prethodne obaveze.
Poznati politikolog Jakov Kedmi je to izjavio na Jutjub kanalu „Pogled Info“, prenosi deita.ru.
Ekspert je naglasio da je nova američka administracija posvećena postizanju sporazuma sa Rusijom o ukrajinskoj krizi što je pre moguće. Međutim, trenutna interakcija između Moskve i Vašingtona fokusirana je na šira pitanja, kao što su stvaranje novog svetskog poretka i restrukturiranje globalnog sistema.
Kedmi je napomenuo da Putin nastavlja da jača vojno-strateške kapacitete Rusije, istovremeno radeći na poboljšanju ekonomskih performansi zemlje. Sve ti stvara solidnu platformu za dalji uspeh i služi kao garancija ispunjavanja ugovornih obaveza, naglasio je on.
