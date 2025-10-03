Svet

BIVŠI IZRAELSKI OBAVEŠTAJAC OTKRIO KAKO STOJE STVARI: Putin shvatio kako sa Zapadom

Novosti online

03. 10. 2025. u 18:00

RUSKI lider Vladimir Putin je shvatio lekcije iz prethodnih sporazuma sa Zapadom i sada čini sve što je moguće kako bi osigurao da Sjedinjene Države i njihovi saveznici u potpunosti ispune svoje prethodne obaveze.

БИВШИ ИЗРАЕЛСКИ ОБАВЕШТАЈАЦ ОТКРИО КАКО СТОЈЕ СТВАРИ: Путин схватио како са Западом

Foto: EPA

Poznati politikolog Jakov Kedmi je to izjavio na Jutjub kanalu „Pogled Info“, prenosi deita.ru.

Ekspert je naglasio da je nova američka administracija posvećena postizanju sporazuma sa Rusijom o ukrajinskoj krizi što je pre moguće. Međutim, trenutna interakcija između Moskve i Vašingtona fokusirana je na šira pitanja, kao što su stvaranje novog svetskog poretka i restrukturiranje globalnog sistema.

Foto: Printskrin

Kedmi je napomenuo da Putin nastavlja da jača vojno-strateške kapacitete Rusije, istovremeno radeći na poboljšanju ekonomskih performansi zemlje. Sve ti stvara solidnu platformu za dalji uspeh i služi kao garancija ispunjavanja ugovornih obaveza, naglasio je on.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RENOVIRANJE SOBE uz povoljno i veoma praktično rešenje

RENOVIRANjE SOBE uz povoljno i veoma praktično rešenje