RUSKI lider Vladimir Putin je shvatio lekcije iz prethodnih sporazuma sa Zapadom i sada čini sve što je moguće kako bi osigurao da Sjedinjene Države i njihovi saveznici u potpunosti ispune svoje prethodne obaveze.

Foto: EPA

Poznati politikolog Jakov Kedmi je to izjavio na Jutjub kanalu „Pogled Info“, prenosi deita.ru.

Ekspert je naglasio da je nova američka administracija posvećena postizanju sporazuma sa Rusijom o ukrajinskoj krizi što je pre moguće. Međutim, trenutna interakcija između Moskve i Vašingtona fokusirana je na šira pitanja, kao što su stvaranje novog svetskog poretka i restrukturiranje globalnog sistema.

Foto: Printskrin

Kedmi je napomenuo da Putin nastavlja da jača vojno-strateške kapacitete Rusije, istovremeno radeći na poboljšanju ekonomskih performansi zemlje. Sve ti stvara solidnu platformu za dalji uspeh i služi kao garancija ispunjavanja ugovornih obaveza, naglasio je on.