POLJSKA DIGLA BORBENE AVIONE, GORE GRADOVI U UKRAJINI - NATO aktivirao sve snage: "U najvišem smo stanju pripravnosti!"

ZBOG aktivnosti dalekometnih vazdušnih snaga Ruske Federacije koje su izvodile udare na teritoriju Ukrajine, poljske i NATO vazduhoplovne snage su jutros delovale u vazdušnom prostoru Poljske, saopštila je operativna komanda poljskog Generalštaba na X mreži.

Kako se navodi u objavi na X mreži, u skladu sa važećim procedurama, operativni komandant Oružanih snaga Poljske aktivirao je sve raspoložive snage i resurse.

Dežurni lovački parovi su podignuti u vazduh, a sistemi protivvazdušne odbrane i radarskog izviđanja na zemlji dostigli su najviši nivo pripravnosti, precizira se u saopštenju poljske vojske.

Nakon što su prestali dalekometni udari ruske vojske na Ukrajinu prestalo je i dejstvo poljskih i savezničkih vazduhoplovnih snaga u vazdušnom prostoru Poljske, a svi sistemi vraćeni su u standardnu operativnu aktivnost, zaključuje se u saopštenju operativne komande poljskog Generalštaba.

Ruski napadi na Ukrajinu

Ruske trupe su jutros pokrenule kombinovani udar na teritoriji Ukrajine koristeći krstareće rakete i dronove, a širom te zemlje je proglašena vazdušna uzbuna.

Eksplozije su se čule u Pavlogradu i Nikolajevu oko 4:40 časova po lokalnom vremenu, tokom prve serije raketnih udara. Dodatne eksplozije odjeknule su u Dnjepru nešto posle 6 časova.

Regionalna vojna administracija prijavila je udare u Buči, Borispolju i Obuhivu. Oštećena je jedna kuća, deset garaža i pet parkiranih automobila.

Jedna osoba poginula u ruskom napadu na višespratnicu u Dnjepru

Jedna osoba je poginula u ruskom vazdušnom napadu na višespratnu stambenu zgradu u Dnjepru, saopštio je gradonačelnik Boris Filatov.

Načelnik Dnjepropetrovske oblasti (OVA), Sergij Lisak, potvrdio je da su napad izvele ruske snage, koristeći jurišne bespilotne letelice i rakete, preneo je Unian.

- Kao rezultat neprijateljskog terorizma, prema preliminarnim podacima, jedna osoba je poginula, a trinaest ih je povređeno. Većina povređenih je hospitalizovana i u srednje teškom je stanju, dok je jedan muškarac u teškom stanju - naveo je Lisak na Telegramu.

Oštećeni su i privatni objekti u okolini, uključujući kuće, garaže i pomoćne zgrade, dok su poslovni objekti takođe pretrpeli štetu.

Prema izveštajima UNIAN-a, ukrajinske snage su povratile kontrolu nad sedam naselja u Donjeckoj oblasti, a vrhovni komandant ukrajinskih oružanih snaga istakao je da su ukrajinski borci napredovali tri do sedam kilometara.

Takođe, pominje se da su ruski avioni "šahed" koristili direktne napade na ukrajinske gradove, što, prema stručnjacima, ukazuje na ozbiljan nedostatak resursa za suzbijanje bespilotnih letelica.

