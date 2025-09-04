ŽRTVE PRAVE LISTU MOĆNIH "KLIJENATA": Progovorile žene u SAD koje je kao maloletnice podvodio optuženi pedofil Epstajn

AMERIČKI predsednik Donald Tramp odbacio je ponovljene pozive za potpuno objavljivanje dosijea osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna, koji je premino u zatvoru na Menhetnu, a pritisak poslanika i njegovih žrtava, nazvao "demokratskom prevarom". Predsednikove reči su usledile pošto se grupa žrtava Epstajnovog zlostavljanja okupila na Kapitol Hilu da javno progovori o objavljivanju svih dokumenata vezanih za istragu.

Mediji prenose da je Lisa Filips rekla da sastavljaju poverljivu listu Epstajnovih saradnika koji su bili umešani u zlostavljanje. Pozvala je Ministarstvo pravde da objavi sva dokumenta koje poseduje, dodajući da su se mnoge žrtve plašile posledica, ako same objave imena. Advokat tužilaca kaže da su strahovale da će biti tužene, ili napadnute, jer "ih niko nije zaštitio prvi put".

Marina Laserda je, otkrila je, radila za Epstajna od 14. do 17. godine, kad je on utvrdio da je "prestara".

- Bila sam među desetinama devojaka, prisiljena da uđem u Džefrijevu vilu u Njujorku još dok smo bile samo deca - rekla je, vidno uznemirena Laserda. - Prijateljica mi je rekla da mogu da zaradim 300 dolara ako momku pružim masažu, a to se izrodilo u najgoru noćnu moru.

Liz Stajn, koja je tužila Epstajna i njegovu saradnicu Džislejn Maksvel, a sada radi kao mentorka i savetnica za politiku žrtava, rekla je za "Bi-Bi-Si" da se "mora zapamtiti da je ovo zločin trgovine ljudima zbog seksualne eksploatacije i da nije političko pitanje, ali se politizuje zbog ljudi koji su uključeni".

Eni Farmer(46) je sa 16 godina odvedena u Novi Meksiko da provede vikend sa Epstajnom. I njena sestra je tamo prebačena avionom i prijavila je zlostavljanje, rekla je, ali ništa nije učinjeno.

- Još ne znamo zašto taj izveštaj nije istražen i zašto je Epstajnu i njegovim saradnicima bilo dozvoljeno da povrede na stotine, ako ne i hiljade mladih žena - rekla je Farmerova.

Šef Bele kuće, ocenio je kontroverzu oko Epstajna "nebitnom".

- Ovo je demokratska prevara koja nikada ne prestaje - rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu. - Koliko razumem, date su hiljade stranica dokumenata, a i dalje pokušavaju da navedu ljude da pričaju o nečemu, potpuno nebitnom za uspeh koji smo imali kao nacija otkako sam ja predsednik. Niko nikada nije zadovoljan objavljenim dokumentima, ma - sve je to samo odvraćanje pažnje od mog mandata. Zaista mislim da je dovoljno.

Bela kuća i republikanski lideri u Kongresu, protive se objavljivanju svih dokumenata, "jer bi to moglo da otkrije identitet nevinih ljudi". Komitet za nadzor Predstavničkog doma, objavio je 33.000 stranica i nekoliko video snimaka, ali je najviši demokrata u komitetu, Robert Garsija poručio: "Ne dozvolite da vas ovo zavara", dodavši da je "većina dokumenata već bila u javnom vlasništvu".

Dva člana Predstavničkog doma, republikanac Tomas Masi iz Kentakija i demokrata Ro Kana iz Kalifornije, pokušavaju da iznude glasanje o obavezivanju Ministarstva pravde da objavi sva dokumenta o slučaju. Biće im potrebna podrška 218 poslanika, što znači da šest republikanaca mora da glasa za.

- Sramotno je što je ovo nazvano prevarom - rekao je Masi.- Postoje stvarne žrtve ovog kriminalnog poduhvata, a počinioci su zaštićeni, jer su bogati i moćni - zaključuje on.

Odnos sa Trampom

NA pitanje o odnosu Trampa i Epstajna, Čonte Dejvis je rekla da je "Epstajnov najveći kvalitet bio je to što je bio veoma dobar prijatelj sa Trampom". Tokom panel diskusije na "En-Bi-Si"-ju, nijedna od žena, međutim, nije rekla da je ikada videla ili čula da je Tramp uradio nešto neprimereno u vezi sa Epstajnom. Bio je prijateljski nastrojen prema Epstajnu, ali je rekao da su se posvađali.