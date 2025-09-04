OZBILJNA PRETNJA JAVNOM ZDRAVLJU: Nagli porast prodaje lažnih lekova za mršavljenje

LAŽNI lekovi za mršavljenje se sve više reklamiraju i prodaju širom Evropske unije, što predstavlja ozbiljnu pretnju javnom zdravlju, upozorila je Evropska agencija za lekove (EMA).

Kako prenosi Politiko, Agencija je saopštila da je poslednjih meseci došlo do naglog porasta broja ilegalnih lekova koji se prodaju kao agonisti GLP-1, kao što su popularni semaglutid, liraglutid i tirzepatid.

Vlasti su identifikovale stotine lažnih Fejsbuk profila, reklama i lista elektronske trgovine koji promovišu lažne lekove.

EMA navodi da ove veb stranice često obmanjuju kupce koristeći zvanične logotipe i lažne preporuke.

- Dok su originalne verzije pod brendovima Wegovy, Ozempic, Saxenda i Mounjaro dostupne preko legitimnih zdravstvenih službi i uz recept, lažne verzije nisu odobrene i ne ispunjavaju neophodne standarde kvaliteta, bezbednosti i efikasnosti - saopštila je agencija.

EMA tvrdi da takvi ilegalni proizvodi predstavljaju ozbiljan rizik po javno zdravlje, da mogu sadržati štetne nivoe drugih supstanci i da možda uopšte ne sadrže navedenu aktivnu supstancu.

- Ljudi koji koriste ove proizvode stoga su izloženi veoma visokom riziku od neuspeha lečenja, neočekivanih i ozbiljnih zdravstvenih problema i opasnih interakcija sa drugim lekovima - zaključuje se u saopštenju Evropske agencije za lekove.

(Tanjug)

