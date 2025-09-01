PUTIN STIGAO U PEKING IZ TJENĐINA
RUSKI predsednik Vladimir Putin stigao je danas u Peking, u državnu rezidenciju Đaojutaj, gde je doputovao iz Tjenđina, javljaju RIA Novosti.
Ruskog predsednika sutra čeka učešće na rusko-kineskim razgovorima, trilateralnom sastanku Rusija - Kina - Mongolija i nekoliko bilateralnih sastanaka.
U Pekingu će Putin, kao glavni gost, prisustvovati i svečanim događajima povodom obeležavanja 80. godišnjice pobede nad militarističkim Japanom i završetka Drugog svetskog rata.
Putin je prethodno prisustvovao samitu Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS) u Tjenđinu, gde je govorio na samitu u formatu "ŠOS plus" i održao je niz bilateralnih razgovora.
Ruski predsednik je u četvorodnevnu posetu Kini stigao 31. avgusta.
(Tanjug)
