NEVEROVATAN REZULTAT ZA NAŠU ZEMLJU: Srbija među top 20% najspremnijih ekonomija sveta za veštačku inteligenciju!
PREMA Government AI Readiness Index 2025, koji objavljuje Oxford Insights, Srbija je zauzela 39. mesto od ukupno 195 ocenjenih ekonomija širom sveta, što predstavlja značajan napredak u odnosu na 57. mesto na kojem se nalazila u prošlogodišnjem izveštaju.
Ovim rezultatom Srbija se svrstala među top 20% najspremnijih ekonomija na globalnom nivou, znatno iznad svetskog proseka i ispred velikog broja država članica Evropske unije, čime je potvrđena njena pozicija među globalno najspremnijim zemljama za primenu veštačke inteligencije.
Grupu top 20% najspremnijih ekonomija sveta čine najrazvijenije i tehnološki najnaprednije države današnjice, među kojima su SAD, Ujedinjeno Kraljevstvo, Nemačka, Francuska i Singapur, kao i Kina, Japan, Južna Koreja, Kanada, Holandija, Švedska i Ujedinjeni Arapski Emirati. Ovakvim plasmanom Srbija se svrstava u isto globalno društvo sa vodećim svetskim silama.
Prema ovom indeksu, Srbija je bolje plasirana od zemalja kao što su Meksiko, Turska, Egipat i Argentina, kao i od susednih država – Grčke, Hrvatske i Rumunije, ali i od svih ostalih zemalja Zapadnog Balkana.
U regionalnom kontekstu, Srbija se izdvaja kao jedan od lidera Istočne Evrope, regiona koji se, prema ovom indeksu, ubraja među tri najjača regiona sveta u oblasti spremnosti za veštačku inteligenciju, odmah iza Severne Amerike i Zapadne Evrope. Činjenica da Srbija ostvaruje ovako visok plasman u okviru jednog od globalno najkonkurentnijih regiona dodatno potvrđuje značaj ostvarenog rezultata.
Visok plasman Srbije rezultat je gotovo decenije sistemske digitalne transformacije, unapređenja javne uprave i strateškog ulaganja u nove tehnologije. Indeks posebno prepoznaje snažan institucionalni kapacitet Srbije, odgovorno i funkcionalno upravljanje digitalnim tehnologijama, kao i naprednu primenu digitalnih i AI rešenja u javnom sektoru.
Tim povodom, predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je:
„Ovaj rezultat potvrđuje da su vizija predsednika Aleksandra Vučića i odluka da Srbija rano i strateški investira u digitalnu državu, inovacije i nove tehnologije bile ispravne. Danas vidimo da Srbija ne samo da prati globalne trendove u oblasti veštačke inteligencije, već se nalazi među zemljama koje znaju kako da tehnologiju pretvore u konkretnu javnu vrednost. To će biti od presudnog značaja u godinama koje dolaze, imajući u vidu da će veštačka inteligencija u narednoj deceniji temeljno promeniti način na koji funkcionišu ekonomije, države i društva i da se nalazimo na pragu nove, inteligentne ere.“
Direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihailo Jovanović istakao je da Srbija nastavlja sa značajnim ulaganjima u najsavremeniju računarsku infrastrukturu i da je za 2026. godinu planirano puštanje u rad novog superkompjutera.
„Novi superkompjuter dodatno će osnažiti razvoj veštačke inteligencije, nauke, inovacija i digitalne ekonomije i biće na raspolaganju naučnoj zajednici, startapima, privredi i državnim institucijama. Kancelarija za IT i eUpravu nastaviće, u saradnji sa državnim organima i privredom, da razvija AI rešenja koja donose konkretne koristi građanima i privredi, sa ciljem da Srbija bude prepoznata kao regionalni lider u digitalnoj transformaciji i veštačkoj inteligenciji, uz puno poštovanje principa transparentnosti, zaštite podataka i ljudskih prava“, izjavio je Jovanović.
Government AI Readiness Index, koji objavljuje Oxford Insights, procenjuje spremnost ekonomija za primenu veštačke inteligencije kroz šest ključnih oblasti: kapacitet za kreiranje i sprovođenje politika, upravljanje i regulatorni okvir, AI infrastrukturu, primenu u javnom sektoru, razvoj i širenje tehnologija, kao i otpornost društva i institucija.
U ovom okviru Srbija ostvaruje stabilan i snažan učinak u svim oblastima, posebno u domenu javne uprave, upravljanja i institucionalne spremnosti, što objašnjava i kontinuitet napretka u rangiranju u odnosu na prethodnu godinu.
Preporučujemo
SREĆNA NOVA GODINA! Posle ponoći se oglasio predsednik Vučić (VIDEO)
01. 01. 2026. u 00:32
BRISEL I NATO SE OVOME NISU NADALI Ruska odluka drma Evropu: Brigada marinaca posataje divizija na vratima EU (VIDEO)
VOJNO-politička situacija između Rusije i evropskih država ulazi u fazu opasne eskalacije. Moskva je iznenada donela odluku da postojeću 336. gardijsku brigadu mornaričke pešadije, stacioniranu u Kalinjingradskoj oblasti, reorganizuje i podigne na nivo divizije.
30. 12. 2025. u 20:45
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
JK ŠOKIRALA: Otkrila otkad NIJE spavala sa Duškom, a bili još u braku - posredi su GODINE
PEVAČICA Jelena Karleuša, gostovala je kod svog prijatelja i voditelja Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13.
31. 12. 2025. u 13:35
Komentari (0)