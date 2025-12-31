Tip fudbal

JUČE SMO SE NAPLATILI! Evo današnjih predloga za igru "GG"

В.М.

31. 12. 2025. u 11:00

JOŠ jedan pogodak koji je mogao da vam napuni džepove pred proslavu Nove godine.

ЈУЧЕ СМО СЕ НАПЛАТИЛИ! Ево данашњих предлога за игру ГГ

Profimedia

Jučerašnji dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i novih tipova:

Sreda

13.30 Penrinkok - Rutin taun GG (1,55)

15.30 Burgan - Al Sahel GG (1,75)
16.00 Limavadi junajted - Anah GG (1,70)

Ukupna kvota: 4,61

