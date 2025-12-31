SRBIN U REAL MADRIDU?! Sin Dejana Stankovića na meti "kraljevskog" kluba
FK Real Madrid traži vezne fudbalere, a na listi želja nalazi se reprezentativac Srbije i sin Dejana Stankovića - Aleksandar Stanković.
Kako piše Defensa Central, Kraljevski klub pažljivo prati perspektivnog vezistu Klub Briža, ali nije jedini na Realovoj listi želja, jer razmišljaju i o Kisu Smitu, vezisti AZ Alkmara koji je fantastičan u tekućoj sezoni Eredivizije.
Pored Reala, Srbina žele i Arsenal i Totenhem, međutim ipak je najbliži povratku u Inter.
