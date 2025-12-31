IMA MRTVIH U SUDARU DVA VOZA: Stotine turistza ostalo zarobljeno (VIDEO)

JEDNA osoba je poginula, a najmanje 40 ljudi je povređeno u sudaru dva putnička voza u Peruu, na deonici pruge kod Maču Pikčua.

U nesreći, koja se sinoć dogodila, poginuo je mašinovođa jednog od vozova, Roberto Kardenas, a kako je za Reuters rekao zdravstveni zvaničnik, najmanje 20 povređenih je u teškom stanju.

Dva voza su se sudarila na jedinoj pruzi koja vodi ka drevnom gradu Inka, saopštila je lokalna vlada, a uzrok nesreće još nije razjašnjen, prenosi danas Bi-Bi-Si.

Lokalni medijski portal Peru21 izveštava da stotine turista na mestu nesreće čeka evakuaciju, koja je otežana teškom pristupačnošću terena oko lokacije.

U saopštenju se navodi da je 20 ambulantnih vozila stiglo na lice mesta, te da su povređeni prevezeni u medicinske ustanove u obližnjem gradu Kusko.

Američka ambasada u Peruu je saopštila da među povređenima ima i građana SAD, ali policija tek treba da potvrdi identitet svih osoba koje su učestvovale u incidentu.

Prema navodima koncesionara pruge, u sudaru su učestvovali vozovi kompanija PeruRail i IncaRail, a policijski izvori navode da je stradali mašinovođa bio zaposlen u kompaniji IncaRail.

Snimci sa mesta nesreće pokazuju da su prednji delovi oba voza teško oštećeni, dok su putnici sa prtljagom zbrinuti pored pruge.

