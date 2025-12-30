U 2026. NOVO ZNAČAJNO POVEĆANJE PENZIJA: Predsednik Vučić najavio fenomenalne vesti za penzionere
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će u narednoj godini biti značajno povećanje penzija pored 12,2 odsto.
- Čestitam penzionerima, oni će za 5 dana dobiti najveće penzije u svojoj istoriji. Oni su novimalno uvećane 137 posto od 2016. godine. A realno uvećanje je 44,8 posto. To je realno povećanje životnog standarda. I nećemu tu stati! Zašto sam rekao, to je jedna od stvari zašto sam rekao najbolja godina, ne samo u opremanju vojske i policije i njihovom značajnom povećanju njihovih primanja, već i za naše penzionere koji će opet imati značajno povećanje penzija na ovih 12,2 odsto - rekao je Vučić i dodao:
- Neće povećanje penzija u 2026. biti 2,3,4 ili 5 odsto, biće znatno preko toga. Da penzioneri ne misle da je ovo kraj, dolazi dodatno značajno povećanje penzija.
