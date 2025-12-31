ŠTA SU NAJBLIŽI SARADNICI POŽELELI PREDSEDNIKU ZA NOVU GODINU: Vučić objavio video sa novogodišnjim čestitkama (VIDEO)
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić objavio je na svom Instagram nalogu video u kome je pokazao šta su mu najbliži saradnici poželeli za Novu godinu.
- Da pogledamo zajedno šta su mi najbliži saradnici poželeli za Novu godinu - napisao je Vučić.
Saradnici su, između ostalog, predsedniku poželeli, pre svega, dobro zdravlje, ali i mir, uspeh, ljubav, snagu.
Suzana Vasiljević, Vučićeva savetnica za medije, predsedniku je u Novoj godini poželela godišnji odmor.
