PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno, bez obzira na brzinu" (VIDEO)

BRZA pruga od Beograda ka Subotici već pri prvom polasku voza ostavlja utisak projekta koji je izveden bez kompromisa. Kineski konzorcijum China Railway International i China Communications Construction Company iza sebe je ostavio trasu koja kroz ravnicu saobraća - tiho i sigurno. Brzina, preciznost i osećaj stabilnosti izazivaju oduševljenje među putnicima, o čemu su svedočili i reporteri "Novosti" uoči novogodišnjih i božićnih praznika. Naši sagovornici ovu prugu opisuju kao "svetsku, u svakom smislu".

Foto: Novosti

Ulazimo u "soko", voz koji je brzom prugom, od stanice Beograd Centar ka Subotici krenuo tačno u 10 časova. Ni na jednoj stanici kompozicija ne kasni ni minut, pa trasu prelazi za tačno - sat i 19 minuta.

- Ranije sam za put do Subotice osećala kao da idem na mini-ekspediciju - priča Milica, studentkinja koja često putuje od Beograda do Subotice.

Voz ubrzava čim je napustio Beograd. Putnici instinktivno vade telefone - neki slikaju, neki snimaju. Ljudi u čudu, ne kriju oduševljenje.

- Ne mogu da verujem da sam, bez preterivanja, stigao brže nego kolima - priča Stevan, koji je na poslovnom putu.

Kako voz hita ka severu zemlje, oni koji rade na laptop računarima komentarišu koliko im znači stabilno vreme putovanja.

- Ovo više nije putovanje, ovo je uživanje - kaže Aleksandar J. iz Zemuna.

Za 10 dana 50.000 putnika Za svega deset dana od puštanja u saobraćaj železničke pruge Beograd - Subotica prevezeno je više od 50.000 putnika, što je pokazuje da građani pored velikog interesovanja imaju i visok stepen poverenja u železnički saobraćaj.

Povratak u srpsku prestonicu - i opet, ista priča - brzo i udobno.

- Ovo mi je drugi put da putujem brzom prugom ka Beogradu, više sam nego zadovoljna. Još kada bude puštena i brza pruga ka Budimpešti, pa to će biti fenomenalno - rekla nam je Jovana iz Subotice.

Putnici, svi odreda, ističu da vožnja deluje gotovo neprimetno, bez obzira na brzinu.

- Kao da sam ušao pre deset minuta - kaže Nikola J.

Radovi na izgradnji trase, započeti krajem 2021, obuhvatili su 273 kilometra novih koloseka, izgradnju mostova, vijadukta, nadvožnjaka i podvožnjaka, kao i prve ekodukte u Srbiji koji omogućavaju životinjama bezbedan prelaz preko pruge. Na trasi je podignuto pet modernih stanica - u Vrbasu, Lovćencu, Malom Iđošu, Bačkoj Topoli i Subotici.

Infrastrukturom poduhvatu, koji je realizovao kineski konzorcijum, podršku je pružilo više od 200 domaćih i evropskih podizvođača.

Cena karte do Subotice iznosi 1.220 dinara u jednom pravcu, dok je povratna 2.000 dinara.

Foto: Novosti

Poduhvat izveo kineski konzorcijum China Railway International i China Communications Construction Company