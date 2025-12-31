Društvo

PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno, bez obzira na brzinu" (VIDEO)

В.Н.

31. 12. 2025. u 07:00

BRZA pruga od Beograda ka Subotici već pri prvom polasku voza ostavlja utisak projekta koji je izveden bez kompromisa. Kineski konzorcijum China Railway International i China Communications Construction Company iza sebe je ostavio trasu koja kroz ravnicu saobraća - tiho i sigurno. Brzina, preciznost i osećaj stabilnosti izazivaju oduševljenje među putnicima, o čemu su svedočili i reporteri "Novosti" uoči novogodišnjih i božićnih praznika. Naši sagovornici ovu prugu opisuju kao "svetsku, u svakom smislu".

Foto: Novosti

Ulazimo u "soko", voz koji je brzom prugom, od stanice Beograd Centar ka Subotici krenuo tačno u 10 časova. Ni na jednoj stanici kompozicija ne kasni ni minut, pa trasu prelazi za tačno - sat i 19 minuta.

- Ranije sam za put do Subotice osećala kao da idem na mini-ekspediciju - priča Milica, studentkinja koja često putuje od Beograda do Subotice.

Voz ubrzava čim je napustio Beograd. Putnici instinktivno vade telefone - neki slikaju, neki snimaju. Ljudi u čudu, ne kriju oduševljenje.

- Ne mogu da verujem da sam, bez preterivanja, stigao brže nego kolima - priča Stevan, koji je na poslovnom putu.

Kako voz hita ka severu zemlje, oni koji rade na laptop računarima komentarišu koliko im znači stabilno vreme putovanja.

- Ovo više nije putovanje, ovo je uživanje - kaže Aleksandar J. iz Zemuna.

Za 10 dana 50.000 putnika

Za svega deset dana od puštanja u saobraćaj železničke pruge Beograd - Subotica prevezeno je više od 50.000 putnika, što je pokazuje da građani pored velikog interesovanja imaju i visok stepen poverenja u železnički saobraćaj.

Povratak u srpsku prestonicu - i opet, ista priča - brzo i udobno.

- Ovo mi je drugi put da putujem brzom prugom ka Beogradu, više sam nego zadovoljna. Još kada bude puštena i brza pruga ka Budimpešti, pa to će biti fenomenalno - rekla nam je Jovana iz Subotice.

Putnici, svi odreda, ističu da vožnja deluje gotovo neprimetno, bez obzira na brzinu.

- Kao da sam ušao pre deset minuta - kaže Nikola J.

Radovi na izgradnji trase, započeti krajem 2021, obuhvatili su 273 kilometra novih koloseka, izgradnju mostova, vijadukta, nadvožnjaka i podvožnjaka, kao i prve ekodukte u Srbiji koji omogućavaju životinjama bezbedan prelaz preko pruge. Na trasi je podignuto pet modernih stanica - u Vrbasu, Lovćencu, Malom Iđošu, Bačkoj Topoli i Subotici.

Infrastrukturom poduhvatu, koji je realizovao kineski konzorcijum, podršku je pružilo više od 200 domaćih i evropskih podizvođača.

Cena karte do Subotice iznosi 1.220 dinara u jednom pravcu, dok je povratna 2.000 dinara.

Foto: Novosti

 

Poduhvat izveo kineski konzorcijum China Railway International i China Communications Construction Company

