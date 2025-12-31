ODREĐEN PRITVOR OSUMNJIČENIMA ZA BRUTALNO UBISTVO KOD VRBASA: Aleksandra vezali i mučki prebili, umro od posledica smrzavanja

UHAPŠENIM M.D. (43) iz Odžaka i Z.K. (28) iz okoline Sombora, za koje se sumnja da su ubili Aleksandra S. i da su ukrali od njega nakit, sat i automobil, određen je pritvor, saznaje "Blic".

Kako nam je potvrđeno iz Višeg suda u Somboru, rešenjem sudije za prethodni postupak Višeg suda u Somboru od 30. decembra 2025. godine prema Z.K.i M.D određen je pritvor koji po tom rešenju može trajati najduže do 28. januara 2026. godine.

- Pritvor je određen zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni u kratkom vremenskom periodu mogli da ponove krivično delo za koje se u konkretnom slučaju terete navedenom naredbom o sprovođenju istrage Višeg javnog tužioca u Somboru od 30. decembra 2025. godine; a nadalje, imajući u vidu da je za krivično delo teško ubistvo iz člana 114. stav 1. tač. 4. Krivičnog zakonika, koje se stavlja na teret osumnjičenima u saizvršilaštvu, shodno odredbi člana 33. Krivičnog zakonika, zaprećena kazna zatvora od najmanje od 10 godina ili doživotni zatvor, te da im se na teret stavlja krivično delo sa elementom nasilja, a način izvršenja koji im se stavlja na teret i težina posledice su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka, imajući u vidu da su o predmetnom događaju izveštavala gotovo sva sredstva javnog informisanja - navela je portparolka Višeg suda u Somboru, Manela Operta Podunavac.

Prebijen pa ostavljen da se smrzne

Aleksandar S. (55) iz Beograda ubijen je u okolini Vrbasa, dok je njegovo telo pronađeno u jednom od pomoćnih objekata salaša, vezano kanapom za stub. Zbog njegove smrti su uhapšena dvojica muškaraca, a kako saznaje "Blic" od izvora upoznatim sa istragom, prvi rezultati obdukcije pokazali su da Aleksandar nije preminuo od posledica prebijanja i povreda dobijenih tokom fizičkog maltretiranja!

- Nakon detaljne analize utvrđeno je da na glavi pokojnika, gde imao najviše udaraca, ne postoje prelomi niti teže oblici povreda koje bi mogle, u normalnim okolnostima, da izazovu smrt. Utvrđeno je da je pokojnik minimum čitavu noć proveo vezan za rampu na putu koji vodi ka salašu te da je preminuo usled smrzavanja - kaže izvor "Blica".

Telo pronašao vlasnik salaša

Podsetimo, telo Aleksandra S. (55) pronađeno je juče na nekategorizovanom putu u okolini Vrbasa vezano za rampu u blizini jednog salaša, a pronašao ga je vlasnik salaša.

