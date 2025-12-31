MALI ČESTITAO GRAĐANIMA NOVU GODINU: I u 2026. nastavljamo da ostvarujemo ciljeve!
PRVI potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali čestitao je danas Novu godinu svim građanima Srbije, sa željom da ih tokom 2026. prate zdravlje, sreća i prosperitet, i uz obećanje o daljem ostvarivanju zacrtanih ciljeva - za bolje sutra svih građana.
„Želim da vam Nova godina donese mir, dobro zdravlje i blagostanje. Da vam 2026. bude ispunjena veseljem i ljubavlju i da vas tokom godine prati uspeh kako na privatnom, tako i na poslovnom planu. Mi ćemo i u 2026. godini, bez obzira na sve izazove, nastaviti da ostvarujemo zacrtane ciljeve i da ispunjavamo obećanja koja smo dali. Nećemo odustati od rasta i razvoja, od napretka naše Srbije", poručio je on.
Kako je naveo u čestitki, "nastavićemo da ulažemo u infrastrukturu i velike kapitalne projekte, kao i u još bolji životni standard građana", saopštilo je Ministarstvo finansija.
"I u 2026. godini nastavljamo naporno da radimo kako bismo ostvarili još bolje rezultate za bolje sutra svih građana Srbije. Postavili smo visoke ciljeve, ali oni su dostižni, posebno ako, zajedno i složno, radimo na njima. Srećna Nova godina!“, poručio je ministar Mali.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
SREĆNI PRAZNICI: Novogodišnji spot "Novosti"
