ŠEF Ruskog fonda za direktne investicije (RDIF) i specijalni predstavnik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev izjavio je da ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski bezuspešno pribegava obmanama kako bi produžio ukrajinski sukob.

- Zelenski gubi, pribegava trikovima kako bi produžio sukob i odložio neizbežno - to Ukrajinu košta suludo skupo - napisao je Dmitrijev na društvenim mrežama, prenela je agencija RIA Novosti.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je u ponedeljak da je kijevski režim pokrenuo teroristički napad na rezidenciju ruskog predsednika Vladimira Putina u Novgorodskoj oblasti u noći 29. decembra koristeći 91 bespilotnu letelicu.

Sve dronove su uništile snage ruske protivvazdušne odbrane, a nije bilo povređenih.

Lavrov je rekao da Rusija ne namerava da se povuče iz pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama nakon terorističkog napada kijevskog režima na Putinovu rezidenciju.

Međutim, Lavrov je naveo da će pregovaračka pozicija Rusije biti preispitana.

