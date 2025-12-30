"MI SMO SAZNALI ZAŠTO NEĆE DA DA PRIHVATE REM" Vučić o napadima na Informer - Plan im je bio da ga ukinu do 1. marta

PLAN blokadera bio je da do 1. marta ukinu Informer, rekao je odgovarajući na pitanja novinara na godišnjoj konferenciji predsednik Srbije Aleksandar Vučić, komentarišući konstantne napade blokadera na ovu medijsku kuću i Dragana Vučićevića.

Foto: Printskrin TV Informer

- Zašto im Informer toliko smeta? Kako je organizovano moje rušenje i pokušaj revolucije, gde sam ja pogrešio, analizirajući samo brojeve, nisam dobro video. Pogledam rejtinge televizija kad se probudim, kažem sebi sve je u redu, bez obzira na prljavu kampanju laži i pogrešio sam. Oni su svojim emocijama išli da izazivaju mržnju i negativnu emociju. Poptuna dehumanizacija - majka mu nije majka, majka mu je prostituka, otac mu nije otac, odatle ide ono "Aco šiptare". I relativizacija i negacija svih rezultata. Sve druge televizije koje su pristojno obavljale svoj posao i da kažem, podržavale vladu, ali ljudi imaju 3 puta dnevno vesti, i to je to. Ovi su 24 sata dnevno trovali narod, obmanjivali javnost i to sa "Safari Sarejevom". Nikada nisam ubijao nikoga, a ne decu u majčinom naručju. Pozvan je čovek da objasni to, gde sam to ubijao i kada? Evo sad imaš priliku da pokažeš. Sram vas bilo lažovi jedni bedni. Pravite se da ne prenosite, a prenosite sve. Ne tražim ljubav, tražim da poštujete našu zemlju. Nemojte da izmišljate za svog predsednika šta je radio i kako je ubijao. Sram vas bilo, to je onaj isti koji je govorio da mi ćerka ima vilu u Berlinu. Zato im je smetao Vučićević, jer se on na emocionalan način bori i podstiče drugačije emocije kod ljudi koji razmišljaju na drugačiji način. Zato im je ta medijska kuća postala najveća meta - istakao je predsednik Srbije.

- Mi saznajemo zašto neće da prihvate REM, bio im je plan da do 1. marta ukinu Informer, jer su znali da nema pobede na izborima do ne ukinu Informer - dodao je Vučić.