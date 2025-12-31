Fudbal

SRBIN POTPISAO ZA INTER! Nestvaran transfer za kraj 2025. godine

Новости онлине

31. 12. 2025. u 09:12

PRAVO niotkuda!

СРБИН ПОТПИСАО ЗА ИНТЕР! Нестваран трансфер за крај 2025. године

Foto: FK Inter

Mladi fudbaler Novak Ilić, predstavljen je ovog utorka u Milanu kao novi član slavnog Intera.

Srbin, rođen u Italiji 2011. godine je potpisao ugovor sa Nerazurima, koji su ga odmah prekomandovali u kadetsku selekciju, gde će igrati sa starijim saigračima.

Ilić je na Meacu stigao iz Bergama, tačnije Uese Sarnika, gde je pružao sjajne partije u mlađim kategorijama, što je bio dovoljan znak za Inter da angažuje talentovanog fudbalera.

Detaljan profil mladog igrača donosi specijalizovani portal "Sprint e Sport", koji Ilića opisuje kao prospekta sa fizičkim i tehničkim kvalitetima koji su daleko iznad proseka za njegov uzrast.

Iako je rođen 2011. godine, preskakao je generacije noseći kapitensku traku i redovno igrajući sa starijima u U16 "Elitnoj ligi", gde se isticao zahvaljujući "fizičkoj snazi, osećaju za pozicioniranje i brzini".

Njegove dominantne partije nisu prošle nezapaženo ni kod selektora reprezentacije Lombardije, što je pokrenulo pravu tržišnu borbu između nekoliko klubova. Na kraju je pobedio Inter, osiguravši potpis modernog defanzivca koji je impresionirao fudbalske stručnjake.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSKA VOJSKA NA 15km OD VELIKOG GRADA Putin izdao naređenje: Osvojite ga, nema sada stajanja!

RUSKA VOJSKA NA 15km OD VELIKOG GRADA Putin izdao naređenje: "Osvojite ga, nema sada stajanja!"