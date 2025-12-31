SRBIN POTPISAO ZA INTER! Nestvaran transfer za kraj 2025. godine

PRAVO niotkuda!

Foto: FK Inter

Mladi fudbaler Novak Ilić, predstavljen je ovog utorka u Milanu kao novi član slavnog Intera.

Srbin, rođen u Italiji 2011. godine je potpisao ugovor sa Nerazurima, koji su ga odmah prekomandovali u kadetsku selekciju, gde će igrati sa starijim saigračima.

Ilić je na Meacu stigao iz Bergama, tačnije Uese Sarnika, gde je pružao sjajne partije u mlađim kategorijama, što je bio dovoljan znak za Inter da angažuje talentovanog fudbalera.

A new Serb in Milano 🇮🇹



Defender Novak Ilic has signed for Inter Milan & will join their U16s.



Novak was born in Italy & adds his name to the list of diaspora players with potential. pic.twitter.com/e3OwXHLO8M — Serbian Football (@SerbianFooty) December 30, 2025

Detaljan profil mladog igrača donosi specijalizovani portal "Sprint e Sport", koji Ilića opisuje kao prospekta sa fizičkim i tehničkim kvalitetima koji su daleko iznad proseka za njegov uzrast.

Iako je rođen 2011. godine, preskakao je generacije noseći kapitensku traku i redovno igrajući sa starijima u U16 "Elitnoj ligi", gde se isticao zahvaljujući "fizičkoj snazi, osećaju za pozicioniranje i brzini".

Njegove dominantne partije nisu prošle nezapaženo ni kod selektora reprezentacije Lombardije, što je pokrenulo pravu tržišnu borbu između nekoliko klubova. Na kraju je pobedio Inter, osiguravši potpis modernog defanzivca koji je impresionirao fudbalske stručnjake.