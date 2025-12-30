"TO SU NAŠE PARE": Vučić raskrinkao blokadersku masnu laž i šta se iza nje krije

PREDSEDNIK Republike Srbije obratio se povodom godišnje konferencije i u svom govoru raskrinkao blokadersku laž i otkrio šta se iza nje krije.

- Pogledajte ovu razliku. Ovo je gotovo 170 puta više nego što je bilo u 2012. godini, 130 miliona, a sada 21 milijarda i petsto miliona za lečenje retkih bolesti. Samo da vidite koliko smo postali društveno odgovornije i koliko više vodimo računa o deci i koliko nam je važno da pokažemo da nam je stalo do dece u budućnosti. I jedna stvar koju teško podnosim to je kada ljudi insistiraju da su bolji od države posebno one koje država finansira. Eto mi smo tu da pomognemo, a zla država nije, iako država finasisra 99,99 svih problema kojima se naša deca sukobljavaju. A obično tih 0,1 ili manje ili 0,01 ili 0,001 su oni koji su dobrano finansirani od strane države. A svaka čast onim divnim ljudima koji nisu na takav način finansirani, koji ćute, koji idu i pomažu ljudima svuda gde stignu.

- Postoji još jedan trik kojim se neki ljudi služe da bi omalovažili veliki trud države a to su "naše pare". To je nešto najpokvarenije i najnetačnije na svetu. Pa što onda birate državu? Što onda birate rukovodstvo? Zbog čega uopšte izbori? Zbog čega glasanje? Pa to su naše pare. Svejedno je koja je na vlasti, to su naše pare. Pa upravo nije svejedno i nikad nije bilo svejedno i nikad neće biti svejedno. Uvek država upravlja našim parama i ne samo da upravlja, već država obezbeđuje više novca ili manje novca. I da vas odmah obavestim da li ste videli koliko je stanje javnih finansija danas dobro mi smo danas na deviznom tržištu kupili 55 miliona evra - naveo je.