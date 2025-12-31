Poznati

Parni Valjak obeležava jubilarnih 50 godina rada velikim koncertom 16. maja u Sava Centru

Промо

31. 12. 2025. u 10:56

U SKLOPU jedinstvene koncertne turneje “50”, rock institucija regiona i jedan od najdugovečnijih bendova na ovim prostorima, Parni Valjak će sa beogradskom publikom proslaviti veliki jubilej 50 godina rada na koncertu 16. maja 2026. u Sava Centru.

Парни Ваљак обележава јубиларних 50 година рада великим концертом 16. маја у Сава Центру

Foto: Promo

Prodaja ulaznica za spektakl koji se željno iščekuje počinje u sredu 31. decembra u 12 časova na svim prodajnim mestima Ticket Vision i online platformi tickets.rs.

“U godini u kojoj obilježavamo 50 godina delovanja, s publikom ćemo kroz koncerte podijeliti sve što smo zajedno stvarali kroz desetljeća, kao i naše novo poglavlje.

Pamtimo mnogo predivnih beogradskih koncerata i svaki nastup u Beogradu za nas ima posebno značenje. Vraćamo se na pozornicu Sava Centra, mjesto na kojem smo nekoliko puta s vama podijelili neke od najljepših emocija. Zajednički nazivnik svih ovih godina je ljubav - ljubav prema glazbi, ljubav prema publici i ljubav koju nam publika vraća. Ljubav koja je srž onoga što radimo, ostaje trajna nit koja nas povezuje, a vaša podrška nam je vječna inspiracija.”” poručuju članovi benda predstavljajući krilaticu aktuelne turneje “Ljubav”.

Foto: Igor Cecelja

Uz impresivnu produkciju i pomno osmišljen koncertni repertoar, koji uključuje bogato muzičko nasleđe njihovih bezvremenskih klasika, kao i nove pesme, bend je započeo obeležavanje jubilarnih pola veka rada 14. februara 2025. u Splitu, a tokom 2025. godine su održali više od 20 koncerata širom regiona, što je uključivalo i nastupe u najvećim dvorana i arenama. Poseban i izuzetno emotivan koncert, i za publiku i za bend, bio je spektakl u rasprodatoj Areni Zagreb, koji je održan na dan osnivanja benda 29. novembra.
Parni Valjak, osnovan 1975. godine u Zagrebu, decenijama je sinonim za izvanredni rock, energične performanse i pesme koje su obeležile mnoge generacije. Sa više od 20 studijskih albuma stvorili su impresivno muzičko nasleđe, prožeto iskrenošću, istinskim emocijama i beskompromisnom predanošću publici, a bezvremenske pesme kao što su “Stranica dnevnika”, “Jesen u meni”, “Dođi”, “Ugasi me”, “Zastave” i mnoge druge zauvek su utkane u muzičku antologiju regiona.

Foto: Igor Cecelja

Od samog početka, pa sve do danas, težili su produkcijskoj i sviračkoj savršenosti kako bi pružili nezaboravan muzički doživljaj. U njihovoj priči kroz 50 godina rada posebno mesto pripada Akiju Rahimovskom, prepoznatljivom glasu i ikoni Parnog Valjka, koji je iznenada preminuo 2022. godine, čime završava jedno poglavlje benda.

Nakon što je bend tada prekinuo aktivnosti, njihova strast prema muzici i sviranju je nadvladala, te godinu dana kasnije donose odluku o nastavku rada. “Ne sviramo da bismo živjeli, nego živimo da bismo svirali” istakao je tada Husein Hasanefendić Hus i dodao kako ih je upravo ta strast naterala da krenu dalje.

Foto: Davor Dragicevic

U novom poglavlju bendu se pridružio mladi pevač Igor Drvenkar, s kojim su do sada održali 100 koncerata, postepeno predstavljajući novu priču kroz nastupe od manjih klubova do većih festivalskih i koncertnih prostora. U tom periodu objavili su i nove autorske singlove, a nedavno i novi studijski album “Kažu pčele umiru”.
Pored Beograda, bend je za narednu godinu već najavio i velike koncerte u Osijeku i Ljubljani, a postepeno će otkrivati i ostale gradove u koje će tokom 2026. godine doći pred svoju publiku. Svi detalji o koncertnim aktivnostima i muzičkim novostima benda dostupni su na službenoj stranici benda, kao i Instagram, Facebook i TikTok stranicama.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NE SA ONIMA KOJI SU NAS BOMBARDOVALI: Šešelj otkrio šta čeka Evropu

NE SA ONIMA KOJI SU NAS BOMBARDOVALI: Šešelj otkrio šta čeka Evropu