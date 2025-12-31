Parni Valjak obeležava jubilarnih 50 godina rada velikim koncertom 16. maja u Sava Centru

U SKLOPU jedinstvene koncertne turneje “50”, rock institucija regiona i jedan od najdugovečnijih bendova na ovim prostorima, Parni Valjak će sa beogradskom publikom proslaviti veliki jubilej 50 godina rada na koncertu 16. maja 2026. u Sava Centru.

Foto: Promo

Prodaja ulaznica za spektakl koji se željno iščekuje počinje u sredu 31. decembra u 12 časova na svim prodajnim mestima Ticket Vision i online platformi tickets.rs.



Pamtimo mnogo predivnih beogradskih koncerata i svaki nastup u Beogradu za nas ima posebno značenje. Vraćamo se na pozornicu Sava Centra, mjesto na kojem smo nekoliko puta s vama podijelili neke od najljepših emocija. Zajednički nazivnik svih ovih godina je ljubav - ljubav prema glazbi, ljubav prema publici i ljubav koju nam publika vraća. Ljubav koja je srž onoga što radimo, ostaje trajna nit koja nas povezuje, a vaša podrška nam je vječna inspiracija.”” poručuju članovi benda predstavljajući krilaticu aktuelne turneje “Ljubav”.

Foto: Igor Cecelja

Uz impresivnu produkciju i pomno osmišljen koncertni repertoar, koji uključuje bogato muzičko nasleđe njihovih bezvremenskih klasika, kao i nove pesme, bend je započeo obeležavanje jubilarnih pola veka rada 14. februara 2025. u Splitu, a tokom 2025. godine su održali više od 20 koncerata širom regiona, što je uključivalo i nastupe u najvećim dvorana i arenama. Poseban i izuzetno emotivan koncert, i za publiku i za bend, bio je spektakl u rasprodatoj Areni Zagreb, koji je održan na dan osnivanja benda 29. novembra.

Parni Valjak, osnovan 1975. godine u Zagrebu, decenijama je sinonim za izvanredni rock, energične performanse i pesme koje su obeležile mnoge generacije. Sa više od 20 studijskih albuma stvorili su impresivno muzičko nasleđe, prožeto iskrenošću, istinskim emocijama i beskompromisnom predanošću publici, a bezvremenske pesme kao što su “Stranica dnevnika”, “Jesen u meni”, “Dođi”, “Ugasi me”, “Zastave” i mnoge druge zauvek su utkane u muzičku antologiju regiona. Foto: Igor Cecelja

Od samog početka, pa sve do danas, težili su produkcijskoj i sviračkoj savršenosti kako bi pružili nezaboravan muzički doživljaj. U njihovoj priči kroz 50 godina rada posebno mesto pripada Akiju Rahimovskom, prepoznatljivom glasu i ikoni Parnog Valjka, koji je iznenada preminuo 2022. godine, čime završava jedno poglavlje benda.

Nakon što je bend tada prekinuo aktivnosti, njihova strast prema muzici i sviranju je nadvladala, te godinu dana kasnije donose odluku o nastavku rada. “Ne sviramo da bismo živjeli, nego živimo da bismo svirali” istakao je tada Husein Hasanefendić Hus i dodao kako ih je upravo ta strast naterala da krenu dalje.

Foto: Davor Dragicevic

U novom poglavlju bendu se pridružio mladi pevač Igor Drvenkar, s kojim su do sada održali 100 koncerata, postepeno predstavljajući novu priču kroz nastupe od manjih klubova do većih festivalskih i koncertnih prostora. U tom periodu objavili su i nove autorske singlove, a nedavno i novi studijski album “Kažu pčele umiru”.

Pored Beograda, bend je za narednu godinu već najavio i velike koncerte u Osijeku i Ljubljani, a postepeno će otkrivati i ostale gradove u koje će tokom 2026. godine doći pred svoju publiku. Svi detalji o koncertnim aktivnostima i muzičkim novostima benda dostupni su na službenoj stranici benda, kao i Instagram, Facebook i TikTok stranicama.