OGLASIO SE SRĐAN BLAGOJEVIĆ! Evo zbog čega je tužio Partizan
BIVŠI trener Partizan, Srđan Blagojević, oglasio se putem svog Instagram profila i iz svog ugla je dao objašnjenje odlaska iz Humske.
On je ovim putem želeo da razjasni novonastalu situaciju u vezi sa tužbom koju je podneo protiv Partizana.
- Zbog različitih natpisa i njihovih tumačenja u medijima, osećam potrebu da se obratim navijačima Partizana. Vođen osećajem profesionalne odgovornosti nakon poraza od Čukaričkog imao sam otvoren i korektan razgovor sa Dankom Lazovićem, sa kojim sam uvek imao, kvalitetan, iskren i profesionalan odnos. Razgovarali smo o mogućnosti mirnog, sporazumnog razlaza uz zajedničko saopštenje, u korektnom tonu i bez loših reči. Međutim, nakon što je na klupskom sajtu iznenada objavljena informacija o smeni, i pošto sam potom i zvanično dobio odluku o jednostranom raskidu ugovora, situacija se promenila i bio sam prinuđen da svoja prava zaštitim kroz institucije, što je u takvim okolnostima jedini ispravan put. Prema Partizanu i njegovim navijačima imam veliko poštovanje i ovu situaciju ne doživljavam kao sukob, već kao pravno pitanje koje će biti rešeno na odgovarajući način", napisao je Blagojević na Instagram profilu.
