FUDBALER BORMUTA ZALUDEO GVARDIOLU: Mančester siti aktivirao klauzulu za lansiranje zimske "bombe"

SJAJNIM igrama je fudbaler Bornmuta Antonan Semenjo uskoro će postati fudbaler Mančester sitija, piše “Sky”.

FOTO: Tanjug/AP

Kako tvrdi "Sky", on ima ogromnu želju da pređe u redove "građana", te neće biti problema za Pepa da ga dovede u redove višestrukog šampiona Engleske.

Reprezentativac Gane je u tekućoj sezoni na 17 mečeva upisao osam golova i tri asistencije, a Bornmut ga je u januaru 2023. godine doveo iz Brentforda za – 10.250.000 evra. Sada će zaraditi čak sedam puta više.

