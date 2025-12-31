FUDBALER BORMUTA ZALUDEO GVARDIOLU: Mančester siti aktivirao klauzulu za lansiranje zimske "bombe"
SJAJNIM igrama je fudbaler Bornmuta Antonan Semenjo uskoro će postati fudbaler Mančester sitija, piše “Sky”.
Kako tvrdi "Sky", on ima ogromnu želju da pređe u redove "građana", te neće biti problema za Pepa da ga dovede u redove višestrukog šampiona Engleske.
Reprezentativac Gane je u tekućoj sezoni na 17 mečeva upisao osam golova i tri asistencije, a Bornmut ga je u januaru 2023. godine doveo iz Brentforda za – 10.250.000 evra. Sada će zaraditi čak sedam puta više.
