HRVATSKA ZAVIJENA U CRNO! Preminuo legendarni fudbaler Dinama

31. 12. 2025. u 10:41

HRVATSKA je u suzama!

ХРВАТСКА ЗАВИЈЕНА У ЦРНО! Преминуо легендарни фудбалер Динама

FOTO: Arhiva novosti

Legendarni fudbaler Dinama iz Zagreba i osvajač Kupa velesajamskih gradova Marijan Čerček, preminuo je u 77. godini, saopštila je porodica.

Čerček je ostavio dubok trag u istoriji Dinama, a posebno će ostati upamćen po velikim utakmicama protiv Crvene zvezde i Vojvodine, kao i po nastupima na evropskoj sceni. Debitovao je za prvi tim Dinama sa svega 18 godina, i to u finalu Kupa velesajamskih gradova 1967. godine, kada je postigao gol protiv Lidsa i doneo Zagrepčanima vođstvo protiv slavnog engleskog kluba.

Tokom karijere bio je prepoznatljiv po izuzetnoj brzini, tehničkoj potkovanosti i snažnim prodorima po desnoj strani. Prošao je kompletnu Dinamovu školu fudbala, a još u juniorskim danima pokazivao je veliku svestranost, igrajući gotovo sve pozicije u napadu, ali i u veznom redu. Njegove briljantne partije protiv Slovana iz Bratislave, Olimpika iz Marselja, Crvene zvezde i Vojvodine, za koje je dobijao i najviše ocene, ostale su trajno u sećanju navijača.

Marijan Čerček rođen je 3. februara 1949. godine u Zagrebu. Dres Dinama nosio je do 1975. godine, odigravši ukupno 226 utakmica i postigavši 35 golova. Sa klubom je osvojio Kup velesajamskih gradova, kao i Kup Jugoslavije 1969. godine. Za reprezentaciju Jugoslavije zabeležio je jedan nastup.

Nakon odlaska iz Dinama, karijeru je nastavio u Zagrebu, gde je igrao od 1975. do 1982. godine. Njegovo ime zauvek će ostati upisano među velikane Dinama i jugoslovenskog fudbala.

