AMERIČKA VOJSKA POTVRDILA: U Siriji ubijeno ili zarobljeno gotovo 25 pripadnika Islamske države
AMERIČKA vojska saopštila je danas da je tokom ovog meseca u Siriji ubijeno ili zarobljeno gotovo 25 pripadnika ekstremističke grupe Islamska država (ID), nakon zasede u kojoj su stradala dva američka vojnika i jedan civilni prevodilac iz SAD.
Centralna komanda američke vojske (CENTCOM), nadležna za Bliski istok, navela je da je u poslednjih deset dana izvedeno 11 vojnih operacija, koje su usledile nakon početnih udara 19. decembra na objekte i infrastrukturu ID-a, kada je pogođeno oko 70 ciljeva u centralnoj Siriji, navodi AP.
U kasnijim operacijama, američke snage i "regionalni partneri", uključujući sirijske snage, ubili su najmanje sedam pripadnika ID-a, zarobili više njih i uništili četiri skladišta oružja, saopštio je CENTCOM.
"Nećemo popustiti. Ostajemo čvrsto posvećeni saradnji sa regionalnim partnerima kako bismo iskorenili pretnju Islamske države po bezbednost SAD i regiona", izjavio je komandant CENTCOM-a admiral Bred Kuper.
Američki zvaničnik, koji je za AP govorio pod uslovom anonimnosti, naveo je da su mete bile i visoki funkcioneri Islamske države, ali i niže rangirani borci, kao i da je pojačana saradnja između SAD i nove sirijske vlade omogućila dejstva u delovima zemlje gde američke snage ranije nisu delovale.
Prema njegovim rečima, sirijske snage su ove godine imale ključnu ulogu u pojedinim operacijama protiv te ekstremističke grupe, a cilj je da se, kao ranije u Iraku, bezbednosne aktivnosti vremenom u potpunosti prepuste sirijskim vlastima.
Najnovije operacije usledile su nakon zasede 13. decembra u blizini grada Palmire, tokom sastanka američkih i sirijskih bezbednosnih zvaničnika, kada su poginula dva pripadnika Nacionalne garde Ajove i civilni prevodilac iz Mičigena, dok je više osoba ranjeno, podseća AP.
(Tanjug)
