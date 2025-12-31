"DNP OSTAJE UZ SVOJ NAROD": Knežević nakon praznika predlaže izlazak iz Vlade Crne Gore

DEMOKRATSKA narodna partija obavestila je javnost da će odmah nakon novogodišnjih praznika njen lider Milan Knežević zakazati sednicu Predsedništva i predložiti izlazak iz vlade Milojka Spajića i vlasti u Podgorici.

DNP

- Jučerašnja akcija preko petsto policijaca protiv mirnih građana Botuna koji su samo branili pravo na zdrav život predstavlja jednu od najcrnjih istorija crnogorskog društva. Hapsiti maloletnu decu, starce, predsednika Opštine Zeta, poslednji je stadijum izopačenosti onih koji bi trebalo da predstavljaju narod, ali su već sad nadmašili svoje prethodnike i zbog toga će kad tad krivično pravno odgovarati - saopšteno je iz DNP-a.

Poručili su svima koji su pohvalili jučerašnju akciju policije da im je savest nečista, i da su, kako se navodi, preuzeli koruptivne obaveze koje će "DNP nastaviti u narednim mesecima da razobličuje".

- DNP principijelno i beskompromisno ostaje uz svoj narod što je dokazala i juče, i zahvaljuje se svima koji su nam pružili podršku, a još više onima koji su ćutali. Ili kako napisa Njegoš: Čast i bruka žive dovijeka - zaključili su iz te partije.

(RTCG)

BONUS VIDEO: Uhapšen Milan Knežević