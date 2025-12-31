RUSKE snage napreduju duboko u odbranu Oružanih snaga Ukrajine u zoni Specijalne vojne operacije, izjavio je načelnik Generalštaba ruske vojske Valerij Gerasimov tokom provere izvršavanja borbenih zadataka grupe „Sever“.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Gerasimov je istakao da su ove godine trupe postigle najveću brzinu napredovanja. Za mesec dana, vojska je oslobodila više od 700 kvadratnih kilometara u zoni SVO.



Kako je naveo, grupa „Sever“ preuzela je kontrolu nad ukupno oko 950 kvadratnih kilometara u Sumskoj i Harkovskoj oblasti, a oslobođeno 32 naselja. Od toga je 14 oslobođenih naselja u Harkovskoj oblasti, a 18 u Sumskoj oblasti.

Prema njegovim rečima, predsednik Rusije Vladimir Putin postavio je zadatak da se nastavi proširivanje zone bezbednosti kako bi se osigurao miran život stanovnika Belgorodske i Kurske oblasti.

Načelnik Generalštaba takođe je saslušao raporte komandanata grupe „Sever“ i uručio nagrade istaknutim vojnicima.

Predsednik Rusije Vladimir Putin ranije je izjavio da vojska uspešno izvršava zadatak stvaranja tampon-zone duž granice sa Ukrajinom u Harkovskoj i Sumskoj oblasti.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

SREĆNI PRAZNICI: Novogodišnji spot "Novosti"