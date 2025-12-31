GERASIMOV SE OGLASIO SA FRONTA: Ruska vojska napreduje!
RUSKE snage napreduju duboko u odbranu Oružanih snaga Ukrajine u zoni Specijalne vojne operacije, izjavio je načelnik Generalštaba ruske vojske Valerij Gerasimov tokom provere izvršavanja borbenih zadataka grupe „Sever“.
Gerasimov je istakao da su ove godine trupe postigle najveću brzinu napredovanja. Za mesec dana, vojska je oslobodila više od 700 kvadratnih kilometara u zoni SVO.
Kako je naveo, grupa „Sever“ preuzela je kontrolu nad ukupno oko 950 kvadratnih kilometara u Sumskoj i Harkovskoj oblasti, a oslobođeno 32 naselja. Od toga je 14 oslobođenih naselja u Harkovskoj oblasti, a 18 u Sumskoj oblasti.
Prema njegovim rečima, predsednik Rusije Vladimir Putin postavio je zadatak da se nastavi proširivanje zone bezbednosti kako bi se osigurao miran život stanovnika Belgorodske i Kurske oblasti.
Načelnik Generalštaba takođe je saslušao raporte komandanata grupe „Sever“ i uručio nagrade istaknutim vojnicima.
Predsednik Rusije Vladimir Putin ranije je izjavio da vojska uspešno izvršava zadatak stvaranja tampon-zone duž granice sa Ukrajinom u Harkovskoj i Sumskoj oblasti.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO:
SREĆNI PRAZNICI: Novogodišnji spot "Novosti"
Preporučujemo
VOZ ISKOČIO IZ ŠINA U KENTAKIJU: Došlo do požara i curenja hemikalija
30. 12. 2025. u 22:35
TREĆI SVETSKI RAT MOŽDA VEĆ POČINjE Britanski urednik: Amerika se povlači, EU ostaje sama
30. 12. 2025. u 22:10
BRISEL I NATO SE OVOME NISU NADALI Ruska odluka drma Evropu: Brigada marinaca posataje divizija na vratima EU (VIDEO)
VOJNO-politička situacija između Rusije i evropskih država ulazi u fazu opasne eskalacije. Moskva je iznenada donela odluku da postojeću 336. gardijsku brigadu mornaričke pešadije, stacioniranu u Kalinjingradskoj oblasti, reorganizuje i podigne na nivo divizije.
30. 12. 2025. u 20:45
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
UMRO NAJTEŽI ČOVEK NA SVETU: Sa 600 kilograma ušao u istoriju - borio se da smrša, ali bolest je presudila
DRŽAO je Ginisov rekord za najtežeg čoveka na planeti...
30. 12. 2025. u 18:15
Komentari (0)