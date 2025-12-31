Svet

PUTIN I SI RAZMENILI NOVOGODIŠNJE ČESTITKE: Ovo su poruke dvojice lidera

В. Н.

31. 12. 2025. u 09:19

RUSKI predsednik Vladimir Putin i kineski predsednik Si Đinping razmenili su danas novogodišnje čestitke.

ПУТИН И СИ РАЗМЕНИЛИ НОВОГОДИШЊЕ ЧЕСТИТКЕ: Ово су поруке двојице лидера

Foto: Sergey Guneyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

- Kineski predsednik Si Đinping namerava da sarađuje sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom kako bi postigao nove uspehe u razvoju bilateralne saradnje u narednoj godini - javila je Centralna televizija Kine.

Kineski lider je u svojoj novogodišnjoj poruci naveo da će 2026. godina obeležiti 30. godišnjicu uspostavljanja kinesko-ruskog strateškog partnerstva i 25. godišnjicu potpisivanja Ugovora o dobrosusedstvu, prijateljstvu i saradnji između Kine i Ruske Federacije.

- Spreman sam da sarađujem sa Vama, gospodine predsedniče, kako bismo postigli nova dostignuća u kontinuiranom razvoju kinesko-ruskih odnosa u novoj eri - naveo je predsednik Kine.

Si je podsetio da Kina i Rusija planiraju da održe niz događaja povodom obeležavanja svojih Godina obrazovanja, odnosno 2026-2027. godine.

Napomenuo je da se Peking i Moskva međusobno podržavaju u multilateralnim formatima, kao što su UN, doprinoseći reformi i unapređenju sistema globalnog upravljanja.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NE SA ONIMA KOJI SU NAS BOMBARDOVALI: Šešelj otkrio šta čeka Evropu

NE SA ONIMA KOJI SU NAS BOMBARDOVALI: Šešelj otkrio šta čeka Evropu