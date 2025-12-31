PUTIN I SI RAZMENILI NOVOGODIŠNJE ČESTITKE: Ovo su poruke dvojice lidera
RUSKI predsednik Vladimir Putin i kineski predsednik Si Đinping razmenili su danas novogodišnje čestitke.
- Kineski predsednik Si Đinping namerava da sarađuje sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom kako bi postigao nove uspehe u razvoju bilateralne saradnje u narednoj godini - javila je Centralna televizija Kine.
Kineski lider je u svojoj novogodišnjoj poruci naveo da će 2026. godina obeležiti 30. godišnjicu uspostavljanja kinesko-ruskog strateškog partnerstva i 25. godišnjicu potpisivanja Ugovora o dobrosusedstvu, prijateljstvu i saradnji između Kine i Ruske Federacije.
- Spreman sam da sarađujem sa Vama, gospodine predsedniče, kako bismo postigli nova dostignuća u kontinuiranom razvoju kinesko-ruskih odnosa u novoj eri - naveo je predsednik Kine.
Si je podsetio da Kina i Rusija planiraju da održe niz događaja povodom obeležavanja svojih Godina obrazovanja, odnosno 2026-2027. godine.
Napomenuo je da se Peking i Moskva međusobno podržavaju u multilateralnim formatima, kao što su UN, doprinoseći reformi i unapređenju sistema globalnog upravljanja.
(Tanjug)
