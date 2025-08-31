"BEZ IZUZETKA" Tramp novom naredbom rešava veliki problem SAD
AMERIČKI predsednik Donald Tramp najavio je da će izdati izvršnu naredbu kojom se zahteva obavezna identifikacija svakog birača, u svakoj američkoj saveznoj državi.
- Identifikacija birača mora biti deo svakog glasa. Bez izuzetka. Izdaću izvršnu naredbu u tom cilju. Takođe, nema glasanja putem pošte, osim za one koji su veoma bolesni i pripadnike vojske koji su daleko - naveo je Tramp u objavi na društvenoj mreži Istina, prenosi Rojters.
Zakoni o identifikaciji birača u Sjedinjenim Američkim Državama zahtevaju da se prilikom glasanja potvrdi identitet birača uz određeni oblik identifikacije, a koji lični dokument je potreban zavisi od savezne države u kojoj se glasa.
Neke američke savezne države zahtevaju važeće lične dokumente koje je izdala vlada sa fotografijom, koje sadrže adresu birača i potpis, dok neke na biračkom mestu prihvataju kao način identifikacije birača i račune za komunalne usluge ili izvod iz banke.
(Tanjug)
