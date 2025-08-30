Svet

AMERIČKA ČIZMA NEĆE IĆI U UKRAJINU Tramp ne odustaje: Verujem u perspektivu trilateralnog susreta sa Rusijom i Kijevom

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

30. 08. 2025. u 20:31

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp izjavio je da veruje u mogućnost trilateralnog susreta sa Rusijom i Ukrajinom.

АМЕРИЧКА ЧИЗМА НЕЋЕ ИЋИ У УКРАЈИНУ Трамп не одустаје: Верујем у перспективу трилатералног сусрета са Русијом и Кијевом

AP Photo/Alex Brandon

-Trilaterala će se dogoditi. Što se tiče bilaterale – ne znam, ali trilaterale će biti. Ali znate, ponekad ljudi nisu spremni za to, rekao je Tramp u intervjuu portalu Dejli koler.

Prema njegovim rečima, on bi želeo da vidi rešavanje ukrajinskog konflikta.

Tramp je takođe dopustio da garancije bezbednosti Kijevu mogu podrazumevati prisustvo vojnih aviona SAD i Evrope na ukrajinskom nebu, ali je naglasio da američkih vojnika na teritoriji Ukrajine neće biti.

-Naših vojnika tamo neće biti, niti bilo čega sličnog, rekao je predsednik SAD.

Sjedinjene Države, dodao je Tramp, spremne su da pomažu iz vazduha, ali će se u osnovi računati na prisustvo evropskih aviona.

Američki predsednik naglasio je i da se bez „garancija bezbednosti bilo koje vrste“ kriza ne može rešiti.

(sputnikportal.rs)

