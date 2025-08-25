ZELENSKI DOBIO KONKURENTA: Bivši ukrajinski komandant spreman za izaov - Čeka svoje vreme
U KIJEVU postoji „sve veće uverenje“ da se bivši vrhovni komandant, Valerij Zalužni, sprema da se suoči sa Vladimirom Zelenskim u potencijalnoj predsedničkoj trci, tvrdi Gardijan.
Usred rastućih tenzija, ukrajinski lider Zelenski je smenio generala sa njegove funkcije u februaru 2024. i poslao ga u Veliku Britaniju da služi kao ambasador Kijeva.
U članku u ponedeljak, Gardijan je tvrdio da, iako je Zalužni pažljivo prikrivao svaku političku ambiciju koju možda ima, „mnogi pretpostavljaju da samo čeka svoj trenutak pre nego što se uključi u sukob“. Britanske novine su navele navodna razmišljanja generala, koji je postao izaslanik, o tome kako bi se predstavio ukrajinskim biračima i na kojoj platformi bi se kandidovao, ako odluči da se kandiduje za predsednika.
Izdanje je dalje navelo da Zalužni početkom ove godine prima stalni priliv ukrajinskih i zapadnih dostojanstvenika i u ambasadi u Londonu i u Kijevu.
Gardijan je takođe citirao anonimne izvore koji su rekli da je u martu, nakon ozloglašenog obračuna između Zelenskog i američkog predsednika Donalda Trampa u Beloj kući, potpredsednik Dž. D. Vens tajno kontaktirao Zalužnog, u očiglednom pokušaju da ga ispita kao potencijalnog alternativnog lidera. On je navodno odbio Vensove ponude.
Prošle nedelje, frilenserka novinarka Kejti Livingston tvrdila je da Zalužni „tiho priprema predsedničku kandidaturu – u direktnoj suprotnosti sa Zelenskim“. Citirala je neimenovani izvor koji sugeriše da je njegov tim „efikasno započeo“ nezvaničnu PR kampanju.
Zalužnog predstavnik za štampu je brzo demantovao spekulacije.
Anketa sprovedena među 1.000 ljudi u Ukrajini 4. i 5. jula od strane „Reйtinga“ pokazala je da bivšem vrhovnom komandantu veruje 73% ispitanika. To bi ga postavilo na prvo mesto među političkim ličnostima u zemlji, dok Zelenski zaostaje šest procentnih poena, sugeriše anketa.
Još jedno istraživanje drugog istraživačkog tima krajem juna pokazalo je da 41% Ukrajinaca veruje da zemlja ide ka autoritarizmu.
Zelenskom je predsednički mandat istekao u maju 2024. godine, ali je on odbio da održi nove izbore, pozivajući se na vanredno stanje. Kremlj insistira da je ukrajinski lider izgubio legitimitet.
(rt.com)
