ŠUMSKI POŽAR HARA FRANCUSKOM: Požar u departmanu Gornja Provansa-Alpi nije pod kontrolom, ali se ne širi

POŽAR u opštini Korbijer u departmanu Gornja Provansa-Alpi u regionu Provansa-Alpi-Azurna obala, još uvek nije pod kontrolom, ali, kako kažu iz nadležnih službi, više se ne širi.

Foto: Profimedia

Temperature u departmanu Gornja Provansa-Alpi su veoma visoke, vetar duva brzinom od 50 kilometara na sat, a procenat vlažnosti vazduha je nizak što nepovoljno utiče na obuzdavanje vatrene stihije, piše Figaro.

-Tokom protekle noći i u nedelju ujutru, 1.300 vatrogasaca angažovanih na terenu moralo je da interveniše kako bi ugasilo nekoliko reaktiviranih žarišta manjeg značaja, izjavio je prefekt Kristijan Puže tokom jutrošnje konferencije za novinare u mestu u Lezinjan-Korbijer.

Požar je promenio pejzaž kojim sada dominiraju spaljene kuće, ogromne površine ugljenisane zemlje i delimično uništeni vinogradi umesto zelenila i borovih šuma.

Požar je ograničen na područje koje nije gusto naseljeno i nije stigao do auto-puta Francuska-Španija A9 koji je kratko bio zatvoren iz predostrožnosti, ali prema podacima Nacionalne službe Civilne zaštite, vatra je zahvatila površinu od 16.000 hektara, od čega je 13.000 spaljeno.

Iako je elektro-energetska mreža još uvek oštećena, generatori obezbeđuju napajanje i električna energija je vraćena u sva domaćinstva.

Prefektura je apelovala na turiste i stanovnike da "izbegavaju bilo kakve aktivnosti na otvorenom" koje mogu predstavljati rizik, poput roštiljanja.

(Tanjug)

