BRANIĆEMO SVOJE GRANICE: Iran protiv predloga Trampa o otvaranju koridora kroz Jermeniju

ZVANIČNI Teheran danas je saopštio da se protivi stvaranju koridora kroz Jermeniju, koji podržava predsednik SAD Donald Tramp, a koji bi povezao Azerbejdžan sa Nahčivanom, glavnim gradom Nahčivanske Autonomne Republike koja je u sastavu Azerbejdžana.

Savetnik iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija, Ali Akbar Velajati rekao je da se Iran se protivi otvaranju Zangezurskog koridora za koji se u okviru juče potpisane mirovne deklaracije između Jermenije i Azerbeldžana, založio Tramp, a koji bi povezao Nahčivanj, glavni grad Nahčivanske Autonomne Republike sa Azerbejdžanom.

-Odnosi u ovom regionu nisu ograničeni na dve zemlje - Azerbejdžan i Jermeniju. Geopolitičke promene na Južnom Kavkazu pomeraju i granice Irana tako da imamo pravo da branimo svoje interese na najodlučniji način. Sprovođenje ove zavere ugrožava bezbednost Južnog Kavkaza. Čuvaćemo bezbednost Južnog Kavkaza, sa Rusijom ili bez nje, ali verujemo da je i Rusija protiv ovog koridora, rekao je Velajati za iransku novinsku agenciju Tasnim.

On je dodao da Zangezurski koridor nije samo "zemljište" koje se lako može iznajmiti, već je deo državne teritorije.

Velajati je upozorio da bi širenje američkog uticaja u ovom regionu moglo bi da rezultira i širenjem uticaja NATO na području Južnog Kavkaza i poručio da zvanični Teheran to neće dozvoliti.

Lideri SAD, Jermenije i Azerbejdžana, Donald Tramp, Nikol Pašinjan i Ilham Alijev, potpisali su u petak zajedničku deklaraciju o mirnom rešavanju sukoba između Jerevana i Bakua .

Jedan od postignutih sporazuma je, kako prenose RIA Novosti, projekat "Trampov put za mir i prosperitet", koji je, između ostalog, usmeren na obezbeđivanje transportnih veza između Azerbejdžana i njegove Nahčivanske Autonomne Republike preko teritorije Jermenije.

