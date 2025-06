NEVEROVATNA GREŠKA RUSIJE Zelenski: Moskva poslala Ukrajini tela 20 ruskih vojnika prilikom repatrijacije

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da se prilikom repatrijacije tela poginulih vojnika ispostavilo da su 20 onih koje je Rusija vratila kao ukrajinske poginule vojnike, u stvari bili ruski vojnici, a da je jedan bio strani plaćenik.

Zelenski je u objavi na platformi Iks rekao da je "ova laž dokumentovana", i da su "uz neka tela bili čak i ruski pasoši".

- Želimo da vratimo kući sve naše branioce, žive i pale. Ali nećemo uzeti Ruse samo da bismo izjednačili brojeve. Kada im kažemo da su nam predali ruske državljane, oni to poriču. Ovo nije jednokratno. Verujemo da to rade namerno, da bi izgledalo kao da ima više naših mrtvih - kazao je Zelenski.

On je dodao da se "razmena tela odvijala i ranije, tiho, na bojnom polju".

- Sada ih Rusija objavljuje kako bi prikrila prave razmere sopstvenih gubitaka. Oni se plaše da javnosti priznaju koliko je Rusa poginulo. Jer ako dođe trenutak kada (ruski predsednik Vladimir) Putin želi da mobiliše više ljudi, njegovo društvo će se uplašiti. Ali ako pokažu da na svakog ruskog vojnika navodno dolazi stotinu mrtvih Ukrajinaca, to ne izgleda tako zastrašujuće - rekao je Zelenski.

Ukrajinski predsednik je kazao da Rusija pokušava "da iskrivi stvarnost u kojoj živimo, gde su njihovi gubici zapravo mnogo veći".

- Rusija je morala da prekine podršku Sjedinjenih Američkih Država Ukrajini. Da bi izgledali 'diplomatski', bili su im potrebni razgovori sa Ukrajinom, idealno bez učešća SAD. Kako se sastanak može zaključiti na pozitivnoj noti? Sa razmenama. Što više razmene, to više mogu da pokažu SAD da je diplomatski proces u toku, a sankcije će biti odložene - ocenio je Zelenski.

Prema njegovim rečima, "dokle god se razmene nastave, sastanci na nivou lidera biće odloženi, jer to očigledno nije u interesu Rusije".

Zelenski je kazao da se "na teritoriji Ukrajine trenutno nalazi oko 700.000 ruskih vojnika", da je "oko 52.000 njih koncentrisano u blizini granice Sumske oblasti", kao i da je njima "očajnički potreban uspeh na frontu", jer bi bez njega bilo verovatnije da će američki predsednik Donald Tramp pojačati pritisak sankcijama.

- Do 200 napada dnevno preko linije fronta. Naši vojnici su odbili njihove napade u Sumskoj oblasti. U regionu Dnjepra, ruske diverzantske grupe pokušavaju da se probiju u malim timovima od dva do četiri čoveka. Ali do sada, bez uspeha. Što se tiče protivvazdušne odbrane, nijedan sistem 'Patriot' nije uništen ili oštećen u nedavnim masovnim udarima, suprotno onome što su neki mediji tvrdili - istakao je Zelenski.

On je naveo da su oko trećinu dronova tipa "šahed", koje lansiraju ruske snage, oborile ukrajinske mobilne vojne jedinice.

- Počeli smo da koristimo presretače, četiri kompanije u Ukrajini ih već proizvode. Desetine 'šaheda' se obaraju. Samo nam treba malo više vremena da povećamo masovnu proizvodnju. Ukrajina je ove godine već ugovorila više artiljerije i dronova dugog i kratkog dometa nego bilo koje prethodne godine rata - rekao je Zelenski.

Dodao je da je pokrenut program "Gradite sa Ukrajinom", kao i da će ovog leta biti potpisani sporazumi za početak izvoza ukrajinske odbrambene tehnologije, uz otvaranje proizvodnih linija u partnerskim zemljama.

- Ovo oružje će biti napravljeno i za njih i za nas. Govorimo o bespilotnim letelicama, projektilima i potencijalno artiljeriji - naveo je Zelenski.

Ukrajinski predsednik je rekao i da je samo ove godine izdvojeno 43 milijarde dolara (37,3 milijarde evra) za podršku odbrambenoj industriji Ukrajine.

- Sledeće godine pozivamo svakog saveznika da za to izdvoji 0,25 odsto svog bruto domaćeg proizvoda. Jer podrška odbrani Ukrajine znači podršku bezbednosti Evrope - zaključio je Zelenski.



