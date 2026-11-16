VELIKA nesreća dogodila se večeras u širem centru Zagreba. Pod još nerazjašnjenim okolnostima, u Ulici Josipa Fona, kod Zapadne železničke stanice, teško je povređena mlađa muška osoba.

Foto: Printskrin/Jutjub/ Televizija Slavonije i Baranje

Velika nesreća dogodila se večeras u širem centru Zagreba. Pod još nerazjašnjenim okolnostima, u Ulici Josipa Fona, kod Zapadne železničke stanice, teško je povređena mlađa muška osoba.

Policija je dojavu o eksploziji i pojavi vatre dobila nešto pre 20 sati, nakon čega su na mesto nesreće izašle sve dežurne hitne službe.

Medicinski radnici zatekli su maloletnika na železničkim šinama. Navodno je došlo do strujnog udara visokog napona dok se dečak, za kojeg se nezvanično saznaje da ima oko 15 godina, sam penjao na železničke vagone.

Na terenu su, pored Hitne pomoći i policije, i zagrebački vatrogasci, koji pomažu u zbrinjavanju teško opečenog mladića.

Nezvanično se saznaje da je maloletnik prilikom ukazivanja pomoći bio svestan, ali će se tek nakon što mu u bolnici bude pružena sva potrebna pomoć znati koliko su teške njegove povrede i da li je životno ugrožen.

Policija trenutno obavlja uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće.